Pasión por Independiente Rivadavia en Barra de Tijuca: hinchas y jugadores, juntos en la noche carioca

lepra hotel 5 La selfie de Matías Fernández, autor del primer gol de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores.

"Arriba la Lepra", "Esta tarde cueste lo que cueste" y todo el repertorio del cancionero azul, acompañado de pirotecnia, sonó bien fuerte en la noche brasileña, evidenciando que se trata de las horas previas de un partido histórico.

Embed - Jugadores e hinchas de la Lepra en la puerta del hotel en Río

Las voces de los hinchas de la Lepra en Río de Janeiro

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Embed - Vivi y el Pelado, madre e hijo, alentando a la Lepra en Río

El momento histórico que vive Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia atraviesa el mejor momento de su historia y viene de tener un inolvidable debut en la Copa Libertadores la semana pasada, cuando derrotó 1-0 como local (en el Malvinas) a Bolívar gracias al gol de Matías Fernández (aunque la Conmebol se lo dio al arquero boliviano en contra) uno de los primeros en sumarse a los cánticos de la hinchada en la noche carioca.

lepra hotel 6 Villa y un pequeño hincha, mano a mano en la puerta del hotel. Foto: Nicolás Ríos/UNO

El inmejorable presente de los dirigidos por Alfredo Berti no solo se resume al ámbito internacional, sino que en el plano local están teniendo una gran temporada siendo el mejor equipo del fútbol argentino en la temporada, razón más que suficiente para que el pueblo leproso llegue más que ilusionado el encuentro de este martes nada menos que ante un campeón de América como el Flu.