Pasión por Independiente Rivadavia en Barra de Tijuca: hinchas y jugadores, juntos en la noche carioca

(Enviado especial) Hinchas y jugadores de Independiente Rivadavia compartieron un momento festivo y emotivo en la previa del partido ante Fluminense por la Copa Libertadores.
Los hinchas y el plantel de Independiente Rivadavia compartieron un momento festivo en la previa del partido ante Fluminense.
(Enviado especial) Hinchas y jugadores de Independiente Rivadavia compartieron un momento festivo y emotivo en la previa del partido ante Fluminense por la Copa Libertadores.
Cientos de fanáticos de la Lepra coparon la puerta del hotel Windsor Barra, en Barra de Tijuca, para alentar al equipo y transmitirle todo su apoyo a los integrantes del equipo que dirige Alfredo Berti.
Recién llegados a Río de Janeiro, todos los futbolistas de la Lepra bajaron y salieron para saludar y cantar a la par de los hinchas poniendo de manifiesto la comunión que ha logrado este equipo con la gente.
"Arriba la Lepra", "Esta tarde cueste lo que cueste" y todo el repertorio del cancionero azul, acompañado de pirotecnia, sonó bien fuerte en la noche brasileña, evidenciando que se trata de las horas previas de un partido histórico.
Independiente Rivadavia atraviesa el mejor momento de su historia y viene de tener un inolvidable debut en la Copa Libertadores la semana pasada, cuando derrotó 1-0 como local (en el Malvinas) a Bolívar gracias al gol de Matías Fernández (aunque la Conmebol se lo dio al arquero boliviano en contra) uno de los primeros en sumarse a los cánticos de la hinchada en la noche carioca.
El inmejorable presente de los dirigidos por Alfredo Berti no solo se resume al ámbito internacional, sino que en el plano local están teniendo una gran temporada siendo el mejor equipo del fútbol argentino en la temporada, razón más que suficiente para que el pueblo leproso llegue más que ilusionado el encuentro de este martes nada menos que ante un campeón de América como el Flu.