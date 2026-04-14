Magui, entre la espada y la pared en el Maracaná: su Independiente Rivadavia vs. el club de su pareja

Hoy, instalados en Brasil, el destino tuvo una maravillosa jugada. El sorteo de la Libertadores determinó que Fluminense e Independiente Rivadavia tengan que verse las caras en el marco del Grupo C.

"La verdad que son unos días con muchos sentimientos encontrados. Súper feliz por el momento que le está tocando vivir a la Lepra y por todo lo que está consiguiendo con el esfuerzo del día a día", inició a mujer en una charla exclusiva con Ovación.

Magui Freytes Lepra Años atrás, la familia alentando a Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini.

Con respecto al momento en el que el azar determinó este cruce con tintes históricos, expresó: "El día del sorteo estábamos en casa con amigos y familia de la Lepra que justo habían venido de vacaciones y todos empezamos a gritar de felicidad. A la vez nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando y fue como que todos los sentimientos se revolucionaron".

"Juan también está con muchos sentimientos encontrados porque él tiene un cariño grande por la Lepra y sus colores. Por otro lado está el equipo que él defiende hoy en día y los colores que lleva puestos. Así que es todo muy difícil", agregó.

Con respecto a cómo vive la familia las horas previas al partido de Independiente Rivadavia, Magui reveló: "Ahora sobre el partido del miércoles hablamos y el clima se pone tenso, hay muchos nervios de por medio de las dos partes".

Magui Freytes Lepra (2) La familia, reunida tras un partido en la Catedral en la temporada 2022.

La distancia, el ascenso y un sentimiento inexplicable

Pese a la distancia que hoy la separa del club de sus amores, la distancia no pudo apagar el amor que Magui siente por Independiente Rivadavia: "La Lepra para mí es algo inexplicable".

"Costó muchísimo al principio porque extrañaba la cancha, extrañaba todo. Si bien desde que me fui de Mendoza paso más tiempo adentro de una cancha que en mi propia casa, siempre se extraño el folclore que tiene el fútbol argentino y el sentimiento que tenemos nosotros. La fiesta de todos los partidos, la gente... Cuando fue el partido del ascenso me moría por ir, pero Bastian tenía solo un mes, no me coincidían los pasajes para poder ir y con un dolor enorme me tuve que quedar y verlo desde casa", contó.

Magui Bastian Lepra Magui y Bastian en Chile, con la ropa de Independiente Rivadavia.

Ese sentimiento de pertenencia es el que la hace valorar aún más este presente: "Es un sueño ver a la Lepra llegar hasta donde ha llegado y sé que va a llegar mucho más lejos porque se lo merece... Después de tantas malas nos merecíamos las buenas".

Bastian y su estrategia en el Maracaná

El pequeño Bastian es, quizás, quien mejor resume la dualidad que atraviesa el círculo familiar: "A Bastian le preguntas y él te dice que es hincha de la Lepra. Ahora el miércoles para la previa va a usar la ropa de la Lepra y para la cancha la camiseta del Fluminense. Cuando viajemos a Mendoza va a usar solo la de la Lepra".

"Desde hace días le estoy explicando que el papá va a jugar en contra de la Lepra y le pregunto por quién va a hinchar y él dice que por la Lepra, pero si se lo pregunta Juan él dice que va a hinchar por el papá", relató entre risas Magui.

Bastian Freytes Lepra Bastian, listo para alentar a Independiente Rivadavia.

¿Gana Independiente Rivadavia o Fluminense?

Llegado el momento de la verdad, Magui no oculta que su corazón está dividido: "En cuanto al resultado mi corazón está partido en dos. Por un lado claramente quiero que gane la Lepra y por otro lado quiero que gane Juan. Yo creo que con un empate soy feliz".

Ella es consciente que, más allá del resultado, lo que sucederá este miércoles en Río de Janeiro será histórico: "Ver a la Lepra en el Maracaná es algo que nunca nos imaginamos. Ver a toda la gente acá, el esfuerzo de todos los hinchas para poder llegar y acompañar es algo que te llena el corazón".

Para culminar, Magui le marcó la cancha a Freytes: "Si hace un gol, duerme afuera jaja".