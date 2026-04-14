Una historia emocionante: la mujer que viajó en el Titanic y renunció a su bote salvavidas para morir con su perro

Así es como empieza esta conmovedora historia. Con Ann Elizabeth Isham nacida en 1862, en el seno de una familia acomodada e influyente, pues su padre era un reconocido abogado socio del hijo de Abraham Lincoln. Vivió en París y en 1912 emprendió el viaje de regreso a Estados Unidos para pasar el verano en Nueva York.

_Ann Elizabeth Isham junto a su perro Ann Elizabeth Isham junto a su perro gran danés.

Allí es cuando el 10 de abril del mismo año, sube a la primera clase del Titanic en Cherburgo sin saber que las próximas horas serían de vida o muerte. Aunque lo que sucedió en aquel barco es un total misterio, se cuenta que Isham era dueña de un gran danés al cuál se negó a abandonar cuando le informaron que no podía subir a su mascota al bote salvavidas.

De hecho, algunos testimonios aseguran que días después, un barco alemán afirmó haber visto el cuerpo congelado de una mujer flotando en el Atlántico, abrazada a un perro grande. Con el paso del tiempo, ese relato terminó asociado al nombre de Ann Elizabeth Isham.