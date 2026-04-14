"Me vaciaron la cuenta": la estafa por Mercado Libre que puede dejarte sin dinero

Una vez que se produce el contacto por WhatsApp, los delincuentes despliegan una ingeniería social cuidadosamente diseñada para lograr su objetivo.

Más precisamente, los ciberdelincuentes pueden suplantar tu identidad. Pero si no logran esto, aseguran que para "destrabar" el envío, el usuario debe abonar una diferencia mínima mediante un código QR o un enlace externo.

Sueldos Mercado Libre celular.jpg Nunca debes hablar por otra aplicación que no sea Mercado Libre.

Es al escanear ese código QR cuando el usuario le otorga al delincuente acceso a su billetera virtual o autoriza transferencias que permiten vaciar su cuenta bancaria de forma inmediata.

Si caíste en este engaño, el tiempo es vital. Primero, comunicate con tu entidad bancaria para bloquear las cuentas. Luego, realiza la denuncia en Mercado Libre para que la cuenta del vendedor sea dada de baja y reportá el número de WhatsApp ante las autoridades.

Consejos para evitar esta estafa por Mercado Libre