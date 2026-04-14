"Me vaciaron la cuenta": la estafa por Mercado Libre que puede dejarte sin dinero

Las estafas virtuales no descansan y, ahora, una nueva modalidad ha encendido las alarmas de los expertos en seguridad informática. Esta vez, el blanco son los usuarios de Mercado Libre, quienes ven cómo sus ahorros desaparecen en cuestión de segundos luego de recibir un mensaje.
Todo comienza después de una compra legítima. El usuario recibe un mensaje del vendedor a través del chat interno de Mercado Libre. Siempre el tono es profesional y urgente: "Hubo un problema con la etiqueta de envío de tu paquete".
La estafa de Mercado Libre que puede vaciar tu cuenta en segundos
Para ayudar al comprador, el estafador solicita continuar la gestión por fuera de la aplicación, generalmente a través de WhatsApp. Este es el primer gran error que cometen las víctimas.
Una vez que se produce el contacto por WhatsApp, los delincuentes despliegan una ingeniería social cuidadosamente diseñada para lograr su objetivo.
Más precisamente, los ciberdelincuentes pueden suplantar tu identidad. Pero si no logran esto, aseguran que para "destrabar" el envío, el usuario debe abonar una diferencia mínima mediante un código QR o un enlace externo.
Es al escanear ese código QR cuando el usuario le otorga al delincuente acceso a su billetera virtual o autoriza transferencias que permiten vaciar su cuenta bancaria de forma inmediata.
Si caíste en este engaño, el tiempo es vital. Primero, comunicate con tu entidad bancaria para bloquear las cuentas. Luego, realiza la denuncia en Mercado Libre para que la cuenta del vendedor sea dada de baja y reportá el número de WhatsApp ante las autoridades.
Consejos para evitar esta estafa por Mercado Libre
- Nunca salgas del chat oficial: Mercado Libre jamás te pedirá que continúes una gestión de envío por WhatsApp.
- No pagues extras por fuera: todos los costos de envío se calculan y abonan al momento de la compra. Si el vendedor pide "dinero extra" por fuera, denuncialo.
- Desconfía de los códigos QR: no escanees códigos enviados por mensajería privada para "confirmar datos" o "pagar etiquetas".
- Verificá el estado en la app: si hay un problema real con el envío, aparecerá una notificación oficial en la sección "Mis Compras" dentro de la aplicación.