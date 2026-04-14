El banderazo de los hinchas de Independiente Rivadavia en Brasil antes de jugar con Fluminense: fotos y videos

Los hinchas de Independiente Rivadavia están motivados y no es para menos. Los fanáticos azules dieron la nota en Brasil e hicieron un banderazo antes del histórico partido con Fluminense, que se jugará este miércoles por el Grupo C de la Copa Libertadores.
Los Leprosos esperan ansiosamente la que será una jornada histórica, ya que el Azul del Parque que dirige Alfredo Berti -que viene de vencer a Bolívar por 1 a 0, con un gol de Matías Fernández en un ilusionante debut en el certamen continental- se medirá con el Flu en el mismísimo Maracaná. El equipo del Parque buscará seguir haciendo historia, ya que es líder en la Copa y en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Los seguidores azules, que fueron en gran número a Brasil, poblaron las playas de Copacabana en la cálida ciudad de Río de Janeiro. Cantaron y se mostraron felices antes del atrayente partido que protagonizará el último campeón de la Copa Argentina.
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La Lepra vive un sueño en Brasil del que los hinchas no quieren despertarse. El equipo que es sensación en la Liga Profesional quiere seguir haciendo historia y tiene el apoyo de sus fans.
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Allá lejos de Mendoza la Lepra se hace sentir con sus cánticos y su euforia.
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Las mejores fotos de los hinchas de Independiente Rivadavia en las playas de Río de Janeiro