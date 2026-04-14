El banderazo de los hinchas de Independiente Rivadavia en Brasil antes de jugar con Fluminense: fotos y videos

Los Leprosos esperan ansiosamente la que será una jornada histórica, ya que el Azul del Parque que dirige Alfredo Berti -que viene de vencer a Bolívar por 1 a 0, con un gol de Matías Fernández en un ilusionante debut en el certamen continental- se medirá con el Flu en el mismísimo Maracaná. El equipo del Parque buscará seguir haciendo historia, ya que es líder en la Copa y en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

hinchas-independiente-rivadavia1 Los hinchas de la Lepra le pusieron color y calor a la espera del partido con Fluminense. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Los seguidores azules, que fueron en gran número a Brasil, poblaron las playas de Copacabana en la cálida ciudad de Río de Janeiro. Cantaron y se mostraron felices antes del atrayente partido que protagonizará el último campeón de la Copa Argentina.