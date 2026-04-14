Jubilados ANSES: cuánto se cobra en mayo con el nuevo aumento por inflación y el bono extra

Con el ajuste del 3,4% aplicado, las cifras quedan configuradas de la siguiente manera:

Haber mínimo actual: $380.319,31

$380.319,31 Aumento por movilidad: $12.930,86

$12.930,86 Nuevo haber base: $393.250,17

$393.250,17 Bono extraordinario: $70.000,00

$70.000,00 Ingreso total final: $463.250,17

El Gobierno decidió dar continuidad al bono extraordinario de $70.000, un componente que, aunque no forma parte del haber jubilatorio base, resulta determinante para el sostenimiento del poder adquisitivo. Hoy, este refuerzo representa casi un 18% adicional sobre la jubilación mínima.

Al mantenerse el monto del bono congelado mientras el haber base sube por inflación, su peso relativo tiende a diluirse mes a mes. No obstante, sigue siendo la herramienta clave para elevar el piso de ingresos por encima del cálculo de movilidad estricto.

Inflación vs. Poder adquisitivo

El sistema de actualización automática busca que los jubilados no pierdan contra la escalada de precios. Sin embargo, el impacto real suele ser dispar, ya que la canasta de consumo de la tercera edad está fuertemente ponderada por rubros como medicamentos, servicios y alimentos, que a menudo presentan variaciones por encima del promedio general del IPC.

Por el momento, no se han anunciado cambios en el monto del refuerzo para los meses subsiguientes, por lo que la atención de los beneficiarios y especialistas sigue puesta en la sostenibilidad de este esquema y en la evolución de los precios durante el segundo trimestre del año.