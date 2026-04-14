Liga Profesional: Independiente Rivadavia y Gimnasia ya tienen los árbitros designados para la fecha 15

Los equipos mendocinos que tienen presencia en la máxima división del fútbol argentino están viviendo realidades diferentes: mientras la Lepra ya está clasificada a los playoffs, el Lobo está a cinco puntos de los puestos de clasificación con nueve en juego.

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El lunes 20 a partir de las 17.15 el Estadio Florencio Sola será el escenario donde se enfrentarán el Taladro y la Lepra en un partido que tendrá como árbitro principal a Bryan Ferreyra.