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Liga Profesional: Independiente Rivadavia y Gimnasia ya tienen los árbitros designados para la fecha 15

La fecha 15 de la Liga Profesional comienza el próximo viernes, pero tanto Independiente Rivadavia como Gimnasia y Esgrima jugarán el lunes

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Liga Profesional designó a los árbitros para los equipos mendocinos.

La Liga Profesional designó a los árbitros para los equipos mendocinos.

La AFA oficializó quiénes son los árbitros designados para una nueva fecha de la Liga Profesional donde se destaca la participación de los equipos mendocinos: Independiente Rivadavia visitará a Banfield en el Estadio Florencio Sola mientras que Gimnasia y Esgrima recibirá a Lanús en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Los equipos mendocinos que tienen presencia en la máxima división del fútbol argentino están viviendo realidades diferentes: mientras la Lepra ya está clasificada a los playoffs, el Lobo está a cinco puntos de los puestos de clasificación con nueve en juego.

Independiente Rivadavia visitará a Banfield por la Liga Profesional

El lunes 20 a partir de las 17.15 el Estadio Florencio Sola será el escenario donde se enfrentarán el Taladro y la Lepra en un partido que tendrá como árbitro principal a Bryan Ferreyra.

Árbitro Bryan Ferreyra
Bryan Ferreyra es el árbitro elegido por la Liga Profesional.

Bryan Ferreyra es el árbitro elegido por la Liga Profesional.

El colegiado rosarino dirigió a Independiente Rivadavia en dos oportunidades y en ambas la victoria fue para el conjunto mendocino:

  • Liga Profesional: 9/12/2024: Tigre 0 - Independiente Rivadavia 2.
  • Liga Profesional: 21/01/2024: Independiente Rivadavia 2 - Atlético Tucumán 1.
Independiente Rivadavia - Atlético Tucumán - Matías Fernández
El primer gol de Independiente Rivadavia en la Liga Profesional 2026 fue de Matías Fernández.

El primer gol de Independiente Rivadavia en la Liga Profesional 2026 fue de Matías Fernández.

El resto del equipo arbitral del partido correspondiente a la Zona B estará conformado de la siguiente manera:

  • Árbitro principal: Bryan Ferreyra.
  • Árbitro asistente 1: Hugo Paez.
  • Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz.
  • Cuarto árbitro: Javier Delbarba.
  • VAR: Adrián Franklin.
  • AVAR: Carlos Córdoba.

Liga Profesional: Gimnasia recibe a Lanús

Por la Zona A de la Liga Profesional el Lobo recibirá al Granate en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie el próximo lunes a partir de las 21.45. El encuentro estará dirigido por Felipe Viola.

Árbitro Felipe Viola
La Liga Profesional eligió a Felipe Viola como árbitro en el partido de Gimnasia.

La Liga Profesional eligió a Felipe Viola como árbitro en el partido de Gimnasia.

El árbitro dirigió a Gimnasia y Esgrima en una sola oportunidad en la caída del Lobo:

  • Primera Nacional: 12/05/2004: Nueva Chicago 2 - Gimnasia y Esgrima 1.

Así estará compuesto el equipo arbitral del partido de la Zona A de la Liga Profesional:

  • Árbitro principal: Felipe Viola.
  • Árbitro asistente 1: Iván Aliende.
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda.
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque.
  • VAR: José Carreras.
  • AVAR: Laura Fortunato.

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