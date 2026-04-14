Liga Profesional: Independiente Rivadavia y Gimnasia ya tienen los árbitros designados para la fecha 15

La AFA oficializó quiénes son los árbitros designados para una nueva fecha de la Liga Profesional donde se destaca la participación de los equipos mendocinos: Independiente Rivadavia visitará a Banfield en el Estadio Florencio Sola mientras que Gimnasia y Esgrima recibirá a Lanús en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
Los equipos mendocinos que tienen presencia en la máxima división del fútbol argentino están viviendo realidades diferentes: mientras la Lepra ya está clasificada a los playoffs, el Lobo está a cinco puntos de los puestos de clasificación con nueve en juego.
Independiente Rivadavia visitará a Banfield por la Liga Profesional
El lunes 20 a partir de las 17.15 el Estadio Florencio Sola será el escenario donde se enfrentarán el Taladro y la Lepra en un partido que tendrá como árbitro principal a Bryan Ferreyra.
El colegiado rosarino dirigió a Independiente Rivadavia en dos oportunidades y en ambas la victoria fue para el conjunto mendocino:
Liga Profesional: 9/12/2024: Tigre 0 - Independiente Rivadavia 2.
Liga Profesional: 21/01/2024: Independiente Rivadavia 2 - Atlético Tucumán 1.
El resto del equipo arbitral del partido correspondiente a la Zona B estará conformado de la siguiente manera:
Árbitro principal: Bryan Ferreyra.
Árbitro asistente 1: Hugo Paez.
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz.
Cuarto árbitro: Javier Delbarba.
VAR: Adrián Franklin.
AVAR: Carlos Córdoba.
Liga Profesional: Gimnasia recibe a Lanús
Por la Zona A de la Liga Profesional el Lobo recibirá al Granate en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie el próximo lunes a partir de las 21.45. El encuentro estará dirigido por Felipe Viola.
El árbitro dirigió a Gimnasia y Esgrima en una sola oportunidad en la caída del Lobo:
Primera Nacional: 12/05/2004: Nueva Chicago 2 - Gimnasia y Esgrima 1.
Así estará compuesto el equipo arbitral del partido de la Zona A de la Liga Profesional: