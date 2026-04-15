Juguetes peligrosos de la historia: la muñeca que mordía a los niños y les arrancaba el pelo

Uno de los casos más emblemáticos es el de la muñeca Cabbage Patch Kids Snacktime, fabricada por Mattel a mediados de los años 90.
Lo que prometía ser el regalo ideal para los niños terminó convirtiéndose en un objeto de culto por las razones equivocadas. A continuación, exploramos su historia y los motivos que la llevaron a ser retirada de las estanterías de todo el mundo.
Innovación en juguetes: la creación de la muñeca que marcó la historia
En 1996, Mattel decidió llevar la interacción con las muñecas a un nuevo nivel. Las Cabbage Patch Kids ya eran un fenómeno global, pero el modelo Snacktime buscaba destacar gracias a una función mecánica sin precedentes: la capacidad de "comer" de verdad.
El juguete contaba con un mecanismo interno de rodillos motorizados ocultos tras sus mandíbulas. Al acercar los alimentos de plástico incluidos en el set, la muñeca succionaba y masticaba los objetos, dándoles un realismo sorprendente para la época.
Este diseño fue recibido con gran entusiasmo inicial por los niños. Los padres buscaban juguetes que ofrecieran experiencias sensoriales más allá de la imaginación elemental, y la Snacktime Kid parecía cumplir con creces ese objetivo tecnológico.
Juguetes peligrosos: ¿por qué tuvieron que sacar la famosa muñeca del mercado
Sin embargo, el entusiasmo se transformó rápidamente en preocupación. El gran defecto de diseño de la muñeca era la ausencia de un interruptor de apagado o sensores de seguridad. Una vez que los rodillos comenzaban a girar, nada los detenía.
Pronto empezaron a surgir reportes de incidentes alarmantes. La muñeca no solo "comía" sus snacks de plástico; si el cabello de los niños o sus dedos quedaban atrapados en el mecanismo, los rodillos seguían funcionando con una fuerza considerable.
Se documentaron decenas de casos de niños que sufrieron tirones violentos de cabello y lesiones leves. Ante la creciente presión de los consumidores y las autoridades de seguridad, Mattel tomó una decisión drástica para proteger a los más pequeños.
En enero de 1997, la empresa retiró voluntariamente cerca de 500,000 unidades del mercado. Ofrecieron reembolsos totales y la muñeca fue descontinuada de inmediato, pasando a la historia como uno de los juguetes más peligrosos jamás fabricados.
Hoy, la Cabbage Patch Kids Snacktime es una pieza de colección que sirve como recordatorio sobre la importancia de la seguridad en la industria infantil.