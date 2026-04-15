Juguetes peligrosos de la historia: la muñeca que mordía a los niños y les arrancaba el pelo

Innovación en juguetes: la creación de la muñeca que marcó la historia

En 1996, Mattel decidió llevar la interacción con las muñecas a un nuevo nivel. Las Cabbage Patch Kids ya eran un fenómeno global, pero el modelo Snacktime buscaba destacar gracias a una función mecánica sin precedentes: la capacidad de "comer" de verdad.

El juguete contaba con un mecanismo interno de rodillos motorizados ocultos tras sus mandíbulas. Al acercar los alimentos de plástico incluidos en el set, la muñeca succionaba y masticaba los objetos, dándoles un realismo sorprendente para la época.

muñeca Fue una reversión de una muñeca que ya existía, pero con una acción añadida: podía comer.

Este diseño fue recibido con gran entusiasmo inicial por los niños. Los padres buscaban juguetes que ofrecieran experiencias sensoriales más allá de la imaginación elemental, y la Snacktime Kid parecía cumplir con creces ese objetivo tecnológico.

Juguetes peligrosos: ¿por qué tuvieron que sacar la famosa muñeca del mercado

Sin embargo, el entusiasmo se transformó rápidamente en preocupación. El gran defecto de diseño de la muñeca era la ausencia de un interruptor de apagado o sensores de seguridad. Una vez que los rodillos comenzaban a girar, nada los detenía.

Pronto empezaron a surgir reportes de incidentes alarmantes. La muñeca no solo "comía" sus snacks de plástico; si el cabello de los niños o sus dedos quedaban atrapados en el mecanismo, los rodillos seguían funcionando con una fuerza considerable.

Embed - GUMBALL on Instagram: "La muñeca que podía morderte y no soltarte En 1996, Mattel lanzó Snacktime Cabbage Patch Kids, una muñeca que podía “comer” pequeños accesorios mediante un mecanismo interno. Sin embargo, este sistema no distinguía entre comida y otros objetos, lo que provocó que algunos niños quedaran con el pelo o los dedos atrapados. Tras múltiples reportes, el producto fue retirado del mercado ese mismo año, convirtiéndose en uno de los juguetes peligrosos más recordados. #CabbagePatchKids #JuguetesPeligrosos #HistoriaDeJuguetes #SeguridadInfantil #CulturaPop" View this post on Instagram

Se documentaron decenas de casos de niños que sufrieron tirones violentos de cabello y lesiones leves. Ante la creciente presión de los consumidores y las autoridades de seguridad, Mattel tomó una decisión drástica para proteger a los más pequeños.

En enero de 1997, la empresa retiró voluntariamente cerca de 500,000 unidades del mercado. Ofrecieron reembolsos totales y la muñeca fue descontinuada de inmediato, pasando a la historia como uno de los juguetes más peligrosos jamás fabricados.

Hoy, la Cabbage Patch Kids Snacktime es una pieza de colección que sirve como recordatorio sobre la importancia de la seguridad en la industria infantil.