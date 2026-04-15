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Grupo C

La excelente noticia que recibió Independiente Rivadavia antes de jugar por la Copa Libertadores en Brasil

Bolívar y Deportivo La Guaira jugaron para Independiente Rivadavia en la previa del partido histórico en el Maracaná

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Pulgar hacia arriba: Independiente Rivadavia y un resultado que lo beneficia.

Pulgar hacia arriba: Independiente Rivadavia y un resultado que lo beneficia.

Martín Pravata / Diario UNO.

Independiente Rivadavia ya está en Brasil, donde recibió el apoyo de los hinchas que siguen llegando a tierras cariocas. En paralelo, la fecha 2 de la Copa Libertadores comenzó este martes. En ese contexto, Bolívar recibió a Deportivo La Guaira en un partido cuyo resultado beneficia a la Lepra, que continúa como puntera.

El partido disputado en el Estadio Hernando Siles, ubicado en La Paz, finalizó con un empate 1 a 1, lo que permitió que el conjunto mendocino se mantenga como líder en solitario del Grupo C, aun sin jugar.

Bolívar - Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia contin&uacute;a como puntero del Grupo C tras el empate de Bol&iacute;var y Deportivo La Guaira.

Independiente Rivadavia continúa como puntero del Grupo C tras el empate de Bolívar y Deportivo La Guaira.

Independiente Rivadavia lidera el Grupo C

En el debut en Mendoza por la Copa Libertadores, la Lepra le ganó a Bolívar por 1 a 0. En Venezuela Deportivo La Guaira empató sin goles frente a Fluminense; por lo tanto, el conjunto mendocino quedó como líder absoluto, situación que se mantiene aunque Independiente Rivadavia todavía no juega por la segunda fecha del Grupo C.

En la altura de La Paz, a 3582 metros sobre el nivel del mar, el conjunto boliviano no logró imponer su juego ni sacar ventaja de la ubicación de su estadio y empató 1 a 1 con el equipo venezolano.

El marcador lo abrió el delantero Flabián Londoño, de Deportivo La Guaira, a los 29 minutos del primer tiempo, y a los 79 Dorny Romero igualó el encuentro. De esta manera, hubo reparto de puntos, lo que benefició a la Lepra, que mira a todos desde arriba.

Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia saltar&aacute; al campo de juego del Maracan&aacute; para disputar su segundo partido en la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia saltará al campo de juego del Maracaná para disputar su segundo partido en la Copa Libertadores.

El turno de Independiente Rivadavia

La Lepra tiene por delante el desafío y la oportunidad de seguir haciendo historia cuando enfrente a Fluminense en el emblemático Estadio Maracaná a partir de las 21.30 (hora de Argentina).

Independiente Rivadavia llega al trascendental partido de Copa Libertadores liderando tanto la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, como la Tabla Anual; luego del encuentro en Brasil volverá a la Argentina para enfrentar a Banfield por la fecha 15 del torneo local, a partir de las 17.15 del próximo lunes 20 de abril.

Tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Libertadores:

  1. Independiente Rivadavia: 3 puntos (1 partido jugado).
  2. Dep. La Guaira: 2 puntos (2 partidos jugados).
  3. Fluminense: 1 punto (1 partido jugado).
  4. Bolívar: 1 punto (2 partidos jugados).

Tabla de posiciones de la Zona B del Torneo Apertura:

  1. Independiente Rivadavia: 29 puntos.
  2. River Plate: 26.
  3. Argentinos: 23.
  4. Belgrano: 22.
  5. Rosario Central: 21.
  6. Huracán: 20.
  7. Barracas Central: 19.
  8. Tigre: 18.

Tabla de posiciones de la Tabla Anual:

  1. Independiente Rivadavia: 29 puntos.
  2. River Plate: 26.
  3. Vélez: 25.
  4. Estudiantes: 24.
  5. Argentinos: 23.
  6. Lanús: 22.
  7. Belgrano: 22.
  8. Boca: 21.
  9. Rosario Central: 21.

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