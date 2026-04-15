La excelente noticia que recibió Independiente Rivadavia antes de jugar por la Copa Libertadores en Brasil

Independiente Rivadavia ya está en Brasil, donde recibió el apoyo de los hinchas que siguen llegando a tierras cariocas. En paralelo, la fecha 2 de laCopa Libertadores comenzó este martes. En ese contexto, Bolívar recibió a Deportivo La Guaira en un partido cuyo resultado beneficia a la Lepra, que continúa como puntera.
El partido disputado en el Estadio Hernando Siles, ubicado en La Paz, finalizó con un empate 1 a 1, lo que permitió que el conjunto mendocino se mantenga como líder en solitario del Grupo C, aun sin jugar.
Independiente Rivadavia lidera el Grupo C
En el debut en Mendoza por la Copa Libertadores, la Lepra le ganó a Bolívar por 1 a 0. En Venezuela Deportivo La Guaira empató sin goles frente a Fluminense; por lo tanto, el conjunto mendocino quedó como líder absoluto, situación que se mantiene aunque Independiente Rivadavia todavía no juega por la segunda fecha del Grupo C.
En la altura de La Paz, a 3582 metros sobre el nivel del mar, el conjunto boliviano no logró imponer su juego ni sacar ventaja de la ubicación de su estadio y empató 1 a 1 con el equipo venezolano.
El marcador lo abrió el delantero Flabián Londoño, de Deportivo La Guaira, a los 29 minutos del primer tiempo, y a los 79 Dorny Romero igualó el encuentro. De esta manera, hubo reparto de puntos, lo que benefició a la Lepra, que mira a todos desde arriba.
Independiente Rivadavia llega al trascendental partido de Copa Libertadores liderando tanto la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, como la Tabla Anual; luego del encuentro en Brasil volverá a la Argentina para enfrentar a Banfield por la fecha 15 del torneo local, a partir de las 17.15 del próximo lunes 20 de abril.
Tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Libertadores:
Independiente Rivadavia: 3 puntos (1 partido jugado).
Dep. La Guaira: 2 puntos (2 partidos jugados).
Fluminense: 1 punto (1 partido jugado).
Bolívar: 1 punto (2 partidos jugados).
Tabla de posiciones de la Zona B del Torneo Apertura: