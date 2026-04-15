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"Me rompí": el momento de la durísima lesión de Agustín Marchesín que deja a Boca sin su arquero titular

Agustín Marchesín sufrió una lesión de gravedad en el partido en el que Boca venció a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Agustín Marchesín se rompió el ligamento cruzado de su rodilla y será baja en Boca hasta final de año.

Agustín Marchesín se rompió el ligamento cruzado de su rodilla y será baja en Boca hasta final de año.

No todas fueron buenas noticias para Boca, en la noche del martes, con el triunfo del Xeneize sobre Barcelona de Ecuador por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. La alegría de la victoria tuvo un gran contraste con la durísima lesión del arquero Agustín Marchesín.

Marchesín debió salir a los 12 minutos del primer tiempo luego de una acción de juego en la que salió a tapar un remate del elenco ecuatoriano y, al caer, su rodilla derecha sufrió una torsión inusual. El arquero de Boca de inmediato sintió inestabilidad y, entre lágrimas, esbozó a sus compañeros:"Me rompí la rodilla". Se fue reemplazado por Leandro Brey.

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Dura baja para Boca por la lesión de Agustín Marchesín

Agustín Marchesín sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y será una baja sensible para Boca en lo que resta del año ya que la recuperación del guardametas de 38 años demandará al menos unos 8 meses. Ante Barcelona de Ecuador era el segundo encuentro consecutivo que disputaba Marchesín ya que, previamente, había sufrido un desgarro en el aductor que le impidió estar ante Talleres y Universidad Católica, recién volviendo a reincorporarse ante Independiente.

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Claudio Úbeda le envió su apoyo a Agustín Marchesín tras la victoria de Boca

En conferencia de prensa, el entrenador Xeneize se refirió a la dura lesión que sufrió el arquero y le envió su apoyo. "Respecto de lo de Agustín (Marchesín), lamentablemente es una pérdida nuestra grave y grande. Respaldarlo a él y darle todo el apoyo que necesite en función de lo que determine la lesión", expresó Claudio Úbeda antes de confirmarse la rotura de ligamentos cruzados.

Leandro Paredes, capitán y referente del equipo, también se refirió a Agustín Marchesín en diálogo con la prensa. "Está muy triste como todos nosotros. Ojalá tenga una buena y pronta recuperación. Lo vamos a estar esperando y acompañando".

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