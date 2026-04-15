Dónde ver los cuartos de final de la Champions League: Bayern Múnich vs. Real Madrid y Arsenal vs. Sporting

En el partido disputado en el Santiago Bernabéu el conjunto blanco cayó por 2 a 1. En el Bayern Múnich anotaron Luis Díaz y Harry Kane, mientras que Kylian Mbappé descontó para darle esperanzas al Real Madrid.

Champions League - Cuartos de final (Vuelta).

- Cuartos de final (Vuelta). Bayern Múnich (Alemania) - Real Madrid (España).

(Alemania) - (España). Estadio: Allianz Arena (Alemania).

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Hora: 16.

TV: Fox Sports, Disney+, DGO.

Quien gane el encuentro disputará la semifinal contra el PSG.

Arsenal En el partido de ida por Champions League lo ganó el Arsenal con el tiro del final.

Arsenal y Sporting Lisboa se enfrentan por la Champions League

El partido jugado en Portugal fue muy cerrado y el Arsenal recién pudo abrir el marcador gracias a Kai Havertz, quien en el tiempo de descuento mandó la pelota al fondo de la red.

El conjunto inglés tiene un doble problema por delante: por un lado, debe cerrar la serie como local para seguir en competencia en la Champions League; por el otro, en la Premier League es acechado por el Manchester City, que está a tan solo seis puntos, pero con un partido menos.

Para colmo, el próximo domingo se verán las caras desde las 12.30, con el Etihad Stadium como escenario. En caso de que los Ciudadanos se impongan, quedarán a una distancia de tres puntos y con un partido pendiente.

Por su lado, Sporting Lisboa tiene 71 puntos en la Primeira Liga y está a cinco del líder Porto.

Champions League - Cuartos de final (Vuelta).

- Cuartos de final (Vuelta). Arsenal (Inglaterra) - Sporting Lisboa (Portugal).

(Inglaterra) - Sporting Lisboa (Portugal). Estadio: Emirates Stadium (Inglaterra).

Árbitro: Francois Letexier (Francia).

Hora: 16.

TV: ESPN, Disney +, DGO.

Quien gane el encuentro disputará la semifinal contra el Atlético Madrid.