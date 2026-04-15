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Cuartos de final

Dónde ver los cuartos de final de la Champions League: Bayern Múnich vs. Real Madrid y Arsenal vs. Sporting

La jornada de Champions League presenta un partido estelar donde el Real Madrid buscará dar vuelta el resultado en un duelo de gran calibre

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Bayern Múnich - Real Madrid se llevan todas las miradas en el partido de Champions League.

Bayern Múnich - Real Madrid se llevan todas las miradas en el partido de Champions League.

En la jornada de Champions League disputada el martes el Atlético de Madrid se quedó con la clasificación como local aunque cayó con el Barcelona mientras que el PSG se aseguró su boleto tras un resultado global por 4 a 0 frente al Liverpool; durante el miércoles el buen fútbol continúa.

El partido que se lleva todas las miradas es el que se jugará en Alemania ya que el Bayern Múnich cuenta con una pequeña ventaja frente al Real Madrid; además en Inglaterra el Arsenal recibirá al Sporting Lisboa, en dos partidos que continúan abiertos.

Bayern Múnich - Real Madrid
La Champions League tendr&aacute; un partido vibrante.

La Champions League tendrá un partido vibrante.

El mayor ganador de la Champions League se juega el semestre

El primer semestre del 2026 para el Real Madrid ha sido catastróficamente malo y se arriesga a no ganar títulos porque quedó eliminado en la Copa del Rey a manos del Albacete, equipo de la Segunda División de España, en LaLiga está segundo con 70 puntos (a nueve del Barcelona) y ahora deberá dar vuelta una serie en la Champions League que es - al menos - complicada.

En el partido disputado en el Santiago Bernabéu el conjunto blanco cayó por 2 a 1. En el Bayern Múnich anotaron Luis Díaz y Harry Kane, mientras que Kylian Mbappé descontó para darle esperanzas al Real Madrid.

  • Champions League - Cuartos de final (Vuelta).
  • Bayern Múnich (Alemania) - Real Madrid (España).
  • Estadio: Allianz Arena (Alemania).
  • Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
  • Hora: 16.
  • TV: Fox Sports, Disney+, DGO.

Quien gane el encuentro disputará la semifinal contra el PSG.

Arsenal
En el partido de ida por Champions League lo gan&oacute; el Arsenal con el tiro del final.

En el partido de ida por Champions League lo ganó el Arsenal con el tiro del final.

Arsenal y Sporting Lisboa se enfrentan por la Champions League

El partido jugado en Portugal fue muy cerrado y el Arsenal recién pudo abrir el marcador gracias a Kai Havertz, quien en el tiempo de descuento mandó la pelota al fondo de la red.

El conjunto inglés tiene un doble problema por delante: por un lado, debe cerrar la serie como local para seguir en competencia en la Champions League; por el otro, en la Premier League es acechado por el Manchester City, que está a tan solo seis puntos, pero con un partido menos.

Para colmo, el próximo domingo se verán las caras desde las 12.30, con el Etihad Stadium como escenario. En caso de que los Ciudadanos se impongan, quedarán a una distancia de tres puntos y con un partido pendiente.

Por su lado, Sporting Lisboa tiene 71 puntos en la Primeira Liga y está a cinco del líder Porto.

  • Champions League - Cuartos de final (Vuelta).
  • Arsenal (Inglaterra) - Sporting Lisboa (Portugal).
  • Estadio: Emirates Stadium (Inglaterra).
  • Árbitro: Francois Letexier (Francia).
  • Hora: 16.
  • TV: ESPN, Disney +, DGO.

Quien gane el encuentro disputará la semifinal contra el Atlético Madrid.

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