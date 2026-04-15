Los hinchas de Independiente Rivadavia iniciaron una jornada histórica en la playa de Copacabana

Embed - La previa de los hinchas de la Lepra en Río

Los hinchas de la Lepra se concentran en Copacabana

El parador 5 de Copacabana es el punto establecido por la seguridad para que se reúnan los hinchas del conjunto azul.

Desde ese lugar partirán todos juntos y de forma ordenada rumbo al estadio y aunque muchos ya están reunidos en ese sector desde temprano el horario fijado es a las 16:00 en el Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial.

Lepra Rio Los hinchas de la Lepra son conscientes de estar viviendo una jornada histórica.

Allí se realizará la requisa policial y, una vez finalizada, saldrán todos en caravana, escoltados por la policía, hacia el estadio, donde tienen previsto llegar a las 18:30, 3 horas antes del encuentro.

Ya en el Maracaná, la parcialidad azul se ubicará en sector Norte Alto – Nivel 5 – Acceso Puerta E.

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Es importante aclarar que el registro biométrico es obligatorio y la tolerancia cero al racismo ya que en Brasil, cualquier gesto o acto racista se castiga con prisión efectiva inmediata.

"Cuidemos nuestra libertad, al que tenemos al lado y a Independiente Rivadavia. Demostremos en la tribuna quiénes somos", expresó el club en sus redes sociales.

Fluminense vs. Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores

El encuentro entre Fluminense e Independiente Rivadavia por el Grupo C de la Copa Libertadores de América se jugará este miércoles 15 de abril a las 21.30, con TV en vivo por Fox Sports y transmisión de Radio Nihuil desde Río de Janeiro.

Comenzada la segunda fecha la Lepra lidera la zona con 3 puntos, Deportivo La Guaira tiene 2 puntos y cierran el Flu y Bolívar un punto después de que bolivianos y venezolanos hayan empatado 1 a 1 en la altura de La Paz.