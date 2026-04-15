El truco de ahorro que los bancos no quieren que sepas (y funciona en Argentina)

tarjetas Una de las claves del truco es poseer tarjetas de crédito con límites altos para poder concentrar la mayor cantidad de gastos mensuales posibles. Esta imagen muestra, por ejemplo, una tarjeta Visa Internacional del banco BBVA y una Visa Signature negra, ideal para grandes consumos. El secreto del ahorro que los bancos no promocionan consiste en usar estos plásticos para pagar todo (supermercado, combustible, servicios) justo después de su fecha de cierre.

El sistema funciona mediante el uso inteligente de la tarjeta de crédito. Al realizar consumos importantes justo después del cierre del resumen, el cliente gana cerca de cuarenta días hasta el vencimiento real. Durante ese periodo, el dinero destinado al pago permanece en una cuenta propia, lo cual fomenta el ahorro mediante la acumulación de rendimientos diarios que, de otra forma, quedarían en manos de la institución financiera.

Beneficios del ciclo de facturación

Para ejecutar esta maniobra de forma exitosa, el usuario debe seguir una serie de pasos coordinados con su calendario de pagos. La clave reside en no utilizar el efectivo o el débito de manera inmediata.