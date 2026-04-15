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El truco de ahorro que los bancos no quieren que sepas (y funciona en Argentina)

Un truco financiero permite generar ganancias con el dinero del resumen antes de pagarlo para proteger el capital en pesos

Por UNO
El momento de la compra es crucial para ejecutar la estrategia de apalancamiento financiera con éxito. Para maximizar el ahorro, el artículo recomienda realizar todos los consumos fuertes en los primeros días del nuevo ciclo de facturación de la tarjeta de crédito. Al hacerlo, el usuario gana el máximo tiempo posible antes del vencimiento del resumen.

El momento de la compra es crucial para ejecutar la estrategia de apalancamiento financiera con éxito. Para maximizar el ahorro, el artículo recomienda realizar todos los consumos "fuertes" en los primeros días del nuevo ciclo de facturación de la tarjeta de crédito. Al hacerlo, el usuario gana el máximo tiempo posible antes del vencimiento del resumen.

En el escenario económico actual de Argentina, el manejo del tiempo resulta tan importante como el monto de los ingresos. Muchos usuarios de servicios financieros desconocen que existe un truco legal para obtener rendimientos con fondos que pertenecen a las entidades crediticias. Esta técnica consiste en aprovechar el ciclo de facturación para que los bancos financien el consumo diario mientras los pesos propios generan intereses en otro destino.

tarjetas
Una de las claves del truco es poseer tarjetas de cr&eacute;dito con l&iacute;mites altos para poder concentrar la mayor cantidad de gastos mensuales posibles. Esta imagen muestra, por ejemplo, una tarjeta Visa Internacional del banco BBVA y una Visa Signature negra, ideal para grandes consumos. El secreto del ahorro que los bancos no promocionan consiste en usar estos pl&aacute;sticos para pagar todo (supermercado, combustible, servicios) justo despu&eacute;s de su fecha de cierre.

Una de las claves del truco es poseer tarjetas de crédito con límites altos para poder concentrar la mayor cantidad de gastos mensuales posibles. Esta imagen muestra, por ejemplo, una tarjeta Visa Internacional del banco BBVA y una Visa Signature negra, ideal para grandes consumos. El secreto del ahorro que los bancos no promocionan consiste en usar estos plásticos para pagar todo (supermercado, combustible, servicios) justo después de su fecha de cierre.

El sistema funciona mediante el uso inteligente de la tarjeta de crédito. Al realizar consumos importantes justo después del cierre del resumen, el cliente gana cerca de cuarenta días hasta el vencimiento real. Durante ese periodo, el dinero destinado al pago permanece en una cuenta propia, lo cual fomenta el ahorro mediante la acumulación de rendimientos diarios que, de otra forma, quedarían en manos de la institución financiera.

Beneficios del ciclo de facturación

Para ejecutar esta maniobra de forma exitosa, el usuario debe seguir una serie de pasos coordinados con su calendario de pagos. La clave reside en no utilizar el efectivo o el débito de manera inmediata.

  • Localizar la fecha exacta de cierre de la tarjeta de crédito.
  • Realizar las compras de mayor volumen en los días inmediatamente posteriores a esa fecha.
  • Colocar el dinero equivalente a esos gastos en una cuenta remunerada o fondo de inversión de liquidez inmediata.
  • Abonar el total del resumen el día del vencimiento utilizando el capital invertido.
    tarjeta supermercado
    Aunque el truco es muy efectivo en Argentina, los bancos saben que el mayor riesgo para el usuario es la falta de disciplina.Esta estrategia requiere "conducta de acero". El peligro psicol&oacute;gico es ver dinero "disponible" en la cuenta remunerada que en realidad ya est&aacute; gastado en la tarjeta de cr&eacute;dito. Si, por un error de c&aacute;lculo o tentaci&oacute;n, el cliente no puede abonar el 100% del resumen y entra en "pago m&iacute;nimo", los bancos aplicar&aacute;n tasas de inter&eacute;s alt&iacute;simas.

    Aunque el truco es muy efectivo en Argentina, los bancos saben que el mayor riesgo para el usuario es la falta de disciplina.Esta estrategia requiere "conducta de acero". El peligro psicológico es ver dinero "disponible" en la cuenta remunerada que en realidad ya está gastado en la tarjeta de crédito. Si, por un error de cálculo o tentación, el cliente no puede abonar el 100% del resumen y entra en "pago mínimo", los bancos aplicarán tasas de interés altísimas.

Ganancia frente a los bancos

Si una persona destina $1.000.000 a sus gastos mensuales y logra invertirlos durante treinta días a una tasa del 4%, obtiene un beneficio de $40.000 extras. Al repetir este proceso cada mes, el ahorro acumulado permite cubrir gastos fijos anuales sin esfuerzo adicional. Los bancos prefieren que los clientes paguen el mínimo o usen débito, ya que el pago total en término les quita la posibilidad de cobrar intereses punitorios elevados.

Este truco requiere una conducta muy rigurosa para evitar deudas. Si el titular no cubre el cien por ciento del resumen, los intereses aplicados por los bancos superarán cualquier ganancia obtenida previamente. En Argentina, la disciplina en las fechas de vencimiento define el éxito de cualquier plan de ahorro que busque ganarle a la devaluación de la moneda local.

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