Fonso y Las Paritarias en Chacras de Coria

Un álbum forjado en el Conurbano

El proyecto Fonso y Las Paritarias está encabezado por Lucas Difonzo (Fonso), acompañado por Martín Luchina, Piter Mazda, Sebastián Puntillo, Octavio Majul y Elena Radiciotti. Aunque la mayoría de sus integrantes ya había participado en el disco solista anterior de Difonzo, "Día del trabajador", este nuevo material marca un punto de inflexión al ser producto de una composición enteramente colectiva. Para lograr esta identidad compartida, el grupo realizó un retiro en el conurbano bonaerense, dedicándose exclusivamente a la escritura y producción del álbum, lanzado a finales de marzo.

El disco fue producido por una figura central del rock argentino, Leandro Lopatín (Turf), y cuenta con importantes colaboraciones, como la de Ramiro Sagasti (Pérez), Martín “Mono” Fabio (Kapanga) y Elena Radiccioti (Isla Mujeres). El resultado final es una propuesta musicalmente sólida y líricamente potente, definida como irónica y profundamente política, que consolida la voz e identidad de la banda en la escena local.