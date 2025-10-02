Inicio Espectáculos Willys Bar
Este viernes

Fonso y Las Paritarias en Chacras de Coria

La banda bonaerense, liderada por Lucas Difonzo, se presenta por primera vez en la provincia para recorrer las 14 canciones de su disco homónimo.

Por UNO
Fonso y Las Paritarias.

Mendoza recibirá una visita de peso: la banda bonaerense Fonso y Las Paritarias se presentará por primera vez en Mendoza para el estreno oficial de su álbum debut homónimo, producido por el guitarrista de Turf Leandro Lopatín. Será el viernes 3 de octubre en Willys Bar (Mitre 1317, Luján de Cuyo) a las 22. Las entradas para el show se consiguen AQUÍ. La banda, que combina rock con elementos de la música popular argentina, promete un show enérgico con los 14 temas de un disco que ya resuena fuerte en el panorama nacional.

Un álbum forjado en el Conurbano

El proyecto Fonso y Las Paritarias está encabezado por Lucas Difonzo (Fonso), acompañado por Martín Luchina, Piter Mazda, Sebastián Puntillo, Octavio Majul y Elena Radiciotti. Aunque la mayoría de sus integrantes ya había participado en el disco solista anterior de Difonzo, "Día del trabajador", este nuevo material marca un punto de inflexión al ser producto de una composición enteramente colectiva. Para lograr esta identidad compartida, el grupo realizó un retiro en el conurbano bonaerense, dedicándose exclusivamente a la escritura y producción del álbum, lanzado a finales de marzo.

El disco fue producido por una figura central del rock argentino, Leandro Lopatín (Turf), y cuenta con importantes colaboraciones, como la de Ramiro Sagasti (Pérez), Martín “Mono” Fabio (Kapanga) y Elena Radiccioti (Isla Mujeres). El resultado final es una propuesta musicalmente sólida y líricamente potente, definida como irónica y profundamente política, que consolida la voz e identidad de la banda en la escena local.

Rock local y DJ Set para completar la noche

La velada mendocina de Fonso y Las Paritarias contará con la apertura de un trío local con fuerte presencia en la escena independiente: La Pandilla de La Muerte. Este grupo es reconocido por su propuesta que fusiona el rock y el punk con letras introspectivas y un sonido crudo, consolidándose como una de las propuestas más auténticas de la provincia. Además, una vez finalizados los shows, la música continuará con un DJ set a cargo de Blanc, asegurando que la noche sea una celebración completa de la música en vivo. La combinación de una banda consagrada con talentos locales promete ser un evento imperdible para los amantes del rock.

