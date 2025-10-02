Mendoza recibirá una visita de peso: la banda bonaerense Fonso y Las Paritarias se presentará por primera vez en Mendoza para el estreno oficial de su álbum debut homónimo, producido por el guitarrista de Turf Leandro Lopatín. Será el viernes 3 de octubre en Willys Bar (Mitre 1317, Luján de Cuyo) a las 22. Las entradas para el show se consiguen AQUÍ. La banda, que combina rock con elementos de la música popular argentina, promete un show enérgico con los 14 temas de un disco que ya resuena fuerte en el panorama nacional.
Fonso y Las Paritarias en Chacras de Coria
La banda bonaerense, liderada por Lucas Difonzo, se presenta por primera vez en la provincia para recorrer las 14 canciones de su disco homónimo.