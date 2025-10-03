Daniel Aye presenta "Cuarenta y contando" en el Teatro Quintanilla

Con todo este equipaje, es que el artista que creó el Festival “Las Heras Sonríe” y que también integró durante 20 años el dúo Stan y Lasky junto a Fernando Ramírez actuando en escenarios de todo el país y Latinoamérica. Actualmente tiene motivos de sobra para celebrar el camino transitado.

Sobre las cosas más lindas que le han pasado dentro de la profesión destaca: “Subirme a los distintos escenarios, compartir con grandes figuras y grandes talentos, haber viajado y conocido lugares, que quizás con otra actividad no hubiera sucedido. Además de haber podido vivir de esta profesión durante cuatro décadas que, en este país, no es poco. Me siento un privilegiado”.

Con las mismas ganas de toda la vida de generar proyectos que le lleguen a la gente es que Daniel Aye se prepara para la gran noche de aniversario en una de las salas más lindas de la Ciudad. Será un encuentro especial donde lo acompañarán grandes colegas de escenario como Víctor Di Nasso, el dúo Los Cumpas, Rodrigo Herrera, Aixa y Fede Henz.

“Vamos a mostrar en un show dinámico y variado, el resumen de mi carrera. Creo que se van a divertir junto a mis invitados durante una hora y media. La idea es que vengan a reírse, olvidarse de las pálidas y por qué no, a emocionarse y pasar una noche genial”, adelantó el actor sobre el show.