Este sábado

Daniel Aye presenta "Cuarenta y contando" en el Teatro Quintanilla

El humorista mendocino promete un show para "olvidarse de las pálidas" y un recorrido por su carrera con grandes invitados como Los Cumpas y Víctor Di Naso

Por UNO
Daniel Aye celebra sus 40 años de carrera en el Teatro Quintanilla. 

El humorista mendocino Daniel Aye se presenta el sábado 4 de octubre a las 21:30 en el Teatro Quintanilla (Plaza Independencia) con su espectáculo “Cuarenta y contando”. Las entradas tienen un valor de $12.000 y se consiguen a través de EntradaWeb.

El Negro Aye ha construido a lo largo de 40 años una historia de vida dedicada a los escenarios. Desde su paso por la Facultad de Artes de la UNCuyo donde estudió teatro, fue labrando un oficio como actor, productor, director y guionista que sigue tan activo y creativo como si se tratase del primer día.

Desde 1985 su marca registrada ha sido el humor. Poco a poco conquistó al público a lo largo del tiempo trabajando principalmente como comediante. Rol que le ha permitido compartir escenario con destacados artistas de Mendoza y el país, como es el caso de Los Cumpas, Jorge Sosa, Pocho Sosa y Hugo Varela, entre muchos otros.

Con todo este equipaje, es que el artista que creó el Festival “Las Heras Sonríe” y que también integró durante 20 años el dúo Stan y Lasky junto a Fernando Ramírez actuando en escenarios de todo el país y Latinoamérica. Actualmente tiene motivos de sobra para celebrar el camino transitado.

Sobre las cosas más lindas que le han pasado dentro de la profesión destaca: “Subirme a los distintos escenarios, compartir con grandes figuras y grandes talentos, haber viajado y conocido lugares, que quizás con otra actividad no hubiera sucedido. Además de haber podido vivir de esta profesión durante cuatro décadas que, en este país, no es poco. Me siento un privilegiado”.

Con las mismas ganas de toda la vida de generar proyectos que le lleguen a la gente es que Daniel Aye se prepara para la gran noche de aniversario en una de las salas más lindas de la Ciudad. Será un encuentro especial donde lo acompañarán grandes colegas de escenario como Víctor Di Nasso, el dúo Los Cumpas, Rodrigo Herrera, Aixa y Fede Henz.

“Vamos a mostrar en un show dinámico y variado, el resumen de mi carrera. Creo que se van a divertir junto a mis invitados durante una hora y media. La idea es que vengan a reírse, olvidarse de las pálidas y por qué no, a emocionarse y pasar una noche genial”, adelantó el actor sobre el show.

