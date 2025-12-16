Mike Amigorena ahora también canta en la versión de verano de la campaña "Mendoza, Manso Destino"

Campaña turística Mendoza Manso Destino - spot verano 2026 Esta semana se lanzó el nuevo spot de la campaña turística "Mendoza, Manso Destino" en su versión de verano 2026. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Mike Amigorena se introduce en la experiencia turística de quienes visitan Mendoza en esta época del año, al salir de paseo en bici por imponentes arboledas de zonas urbanas, recorrer entre viñas las bodegas a bordo de una bici grupal, degustar empanadas en una peña folclórica junto a las reinas de la Vendimia o vivenciar un sunset en la montaña con vistas al dique Potrerillos.

Todo bajo el concepto de "manso" y el significado de esa palabra en el lenguaje mendocino como "sinónimo de increíble, único y especial".

El turismo en Mendoza experimenta la identidad de cada lugar

La nueva pieza audiovisual de la campaña turística lo muestra a Mike Amigorena interactuando con distintos personajes que van desde un grupo de amigas, una señora mayor, un extranjero, un guía de rafting y hasta ¡un pato inflable!.

Los visitantes viven situaciones inesperadas al mencionar la palabra "manso" que revitalizan la experiencia del turismo en Mendoza. El recurso humorístico se apoya en escenas que combinan aventura, gastronomía, paisajes y diversión, reforzando una identidad propia del destino que nada tiene para envidiarle a los destinos de playa con los que compite en verano.

Es que el spot apunta a conquistar más que nada al turista joven de entre 25 y 35 años. Y de ahí que aparecen las fiestas electrónicas de montaña que, al estilo sunset, se vienen instalando fuerte como atractivo cultural y turístico de la provincia.

Embed - Mendoza lanzó el spot de verano 2026 de la campaña turística Manso Destino

"Mendoza, Manso Destino" en su versión para el verano 2026 recorre escenarios infalibles para elegir la provincia a la hora de vacacionar, sea con amigos, en pareja o en familia. Los sunsets con DJ entre viñedos y montañas, espejos de agua del Sur provincial, una peña contemporánea en una bodega boutique, un paseo en Wine Beetle, una tarde de pileta con vista al dique Potrerillos y un descenso de rafting cargado de adrenalina forman parte de la experiencia.

En una de las escenas hasta se observa además a la reina y a la virreina nacionales de la Vendimia 2025 bailando folclore junto a los visitantes.

Campaña turística Mendoza Manso Destino con Mike Amigorena - spot verano 2026 Mike Amigorena interpreta varios personajes en este spot de verano 2026, como el de un brasileño paseando en el Wine Beetle. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Un spot para alentar al team montaña en el turismo de verano

Durante el lanzamiento de esta campaña de promoción turística, el gobernador Alfredo Cornejo sostuvo que el turismo es “una actividad súper competitiva” y por ello el aporte con este spot "es fuerte y necesario", al asegurar que el Gobierno provincial está “orgulloso de hacerlo, porque creemos que es una inversión que vale la pena para sostener la marca Mendoza”.

Por su parte, Gabriela Testa presentó los lineamientos de la nueva campaña y aseguró que Mendoza "ha marcado tendencia al priorizar lo identitario". En este sentido dio ejemplos de otras provincias que luego del estreno de "Manso Destino" salieron con spots similares. "San Juan lo hizo con Darío Barassi que es un actor sanjuanino, Córdoba lo hizo con la Mona", puntualizó.

Y recordó que en la campaña anterior se puso el foco la actuación de Mike Amigorena en los paisajes con la música de los Enanitos Verdes, y en esta etapa “se optó por un jingle cantado por él con fuerte proyección radial, pensado para reforzar el posicionamiento del destino”.

Queremos potenciar en verano el team montaña para ganarle al team playa. Tenemos todo para lograrlo y cada vez más turistas eligen nuestros paisajes, es tendencia mundial el turismo de naturaleza y nosotros estamos preparados para ser el destino más elegido. Queremos potenciar en verano el team montaña para ganarle al team playa. Tenemos todo para lograrlo y cada vez más turistas eligen nuestros paisajes, es tendencia mundial el turismo de naturaleza y nosotros estamos preparados para ser el destino más elegido.

Gabriela Testa, presidenta del Emetur - Ente Turismo Mendoza Gabriela Testa, presidenta del Ente Turismo Mendoza (Emetur). Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Desde que se estrenó en mayo pasado, la campaña "Mendoza, Manso Destino" tuvo varios desprendimientos de oferta en gastronomía, bodegas y hotelería para cautivar al visitante nacional en un año marcado por una baja de turismo extranjero en el país. Entre sus objetivos se busca mostrar que Mendoza no es un destino caro, ofreciendo opciones para todos los bolsillos y conectando con la experiencia del paisaje y la cultura local.

Y por su creatividad, innovación y el impacto que tuvo en el país y afuera, en septiembre ganó el premio a la Mejor Campaña Publicitaria de Destino Turístico del país en los prestigiosos Premios FED a la Industria Turística.

Una campaña de verano adaptada al portugués

El plan de difusión de esta versión veraniega de la campaña turística contempla una amplia presencia en medios tradicionales y digitales, vía pública y mercados internacionales, con acciones adaptadas a cada destino y una estrategia digital segmentada.

El plan de medios para este verano 2026 incluye presencia en televisión abierta en prime time, señales satelitales de entretenimiento y deporte, canales de noticias nacionales y latinoamericanos, radio en las principales emisoras del país y espacios digitales en los portales de noticias más relevantes.

Campaña turística Mendoza Manso Destino con Mike Amigorena - spot verano 2026 El rafting forma parte del spot en la campaña de verano "Mendoza, Manso Destino" donde Mike Amigorena se identifica con las costumbres mendocinas. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Esta campaña de turismo se completa con cartelería de gran formato en CABA y el Área Metropolitana de Buenos Aires, pantallas LED en ciudades de Chile y Brasil y piezas visuales en aeropuertos de alto tránsito.

Para el mercado brasileño, toda la comunicación fue adaptada al portugués junto con acciones digitales segmentadas en grandes ciudades argentinas y mercados con conectividad directa con Mendoza.