Turismo receptivo en Mendoza: "Somos un destino caro y será un problema en el 2026"

Como contrapartida, Brasil, Chile y el Caribe atraen al grueso del turismo emisivo desde Mendoza. Y, según González, incluso de congresos, en el que la provincia supo hacerse fuerte hasta hace un par de años.

Las próximas fechas son una prueba: luego de un finde XL de octubre que promedió el 60% en medio de la incertidumbre eleccionaria, el próximo (viernes 21 a lunes 24) genera más expectativa, con alrededor del 80%. A la inversa del del 8 de diciembre (Día de la Virgen), el último del año, que para los operadores viene flojo en cuanto a reservas.

TURISMO CONGRESOS.jpg El turismo de congresos había posicionado a Mendoza como plaza. Pero el dólar actual le restó afluencia: no hay eventos previstos para la primera parte del 2026

Entre Mansa Mendoza y una macro que no ayuda

"En octubre pesaba la incertidumbre, ahora se respira un mejor clima y por eso las reservas crecieron. En cambio, para el finde XL de diciembre la gente ya está pensando en las vacaciones", analizó González.

Pero más allá de fechas puntuales, una constante es el desbalance de costos por el que Mendoza se quedó afuera del calendario de eventos. Ejemplo de esa dinámica: un simposio de nivel latinoamericano organizado por un laboratorio y otro de profesionales médicos, que prometían alrededor de 800 visitantes, terminaron realizándose en Río y Panamá.

En tal sentido, el empresario y dirigente advirtió que "en esos casos, el destino elegido por los organizadores era Argentina, y sólo debían optar entre Buenos Aires y Mendoza. Pero desde mayo la provincia dejó de ser plaza para el turismo de eventos".

Con estas condiciones críticas como marco, la campaña "Mansa Mendoza", organizada por el Emetur, logró un buen suceso por la relación precio-calidad en gastronomía y hotelería. De hecho, el ente promotor del turismo en Mendoza la extendió hasta febrero del 2026, con menúes de hasta $36.000 y oferta diferencial en alojamiento.

"Sabemos que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para sostener la actividad, pero con esta macro no alcanza", lo resumió el presidente de la Cámara.

De empresas fuera de juego a un dólar "viable" de $2.000

El complicado escenario que se dibuja para el 2026 es con menos empresas en actividad.

A criterio de González "lamentablemente muchas quedarán en el camino. Y las que subsistan lo harán al costo, es decir, sin la posibilidad de planificar inversiones y mejoras en sus servicios".

Entre las que subsistan, las herramientas para mantenerse a flote son escasas. En el sector asumen la imposibilidad de prescindir de personal capacitado, ni ajustar en la calidad del servicio, por lo que todo se reduce a recortar márgenes de rentabilidad de un negocio en el que la ganancia aceptable oscila entre el 6 y 8%.

Aún así, quienes operan en turismo receptivo se preparan para un primer semestre del 2026 con la misma escasa influencia de visitantes y una agenda de eventos despejada.

De nuevo la macro ¿Un tipo de cambio más alto puede revertir ese panorama?

"Un dólar viable debería ser de entre $2000 y $2.100. Y digo viable porque nos permitiría recuperar competitividad y volver a ser atractivos como plaza", concluyó el directivo.