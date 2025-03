El turismo receptivo cayó 30,7% interanual en Argentina y la provincia siente el impacto, informó el INDEC

El insólito video de unos turistas que quedaron atrapados en el laberinto de Borges en San Rafael.png Turistas extranjeras en San Rafael.

En cambio el Paso Internacional Cristo Redentor, principal vía terrestre de acceso desde Chile, mostró una suba del 12,5% en el número de turistas extranjeros, en contraste con la caída en otros pasos terrestres del país. De todas maneras, este crecimiento no logró compensar del todo la merma en la llegada de visitantes internacionales, sobre todo porque el gasto diario promedio es mucho menor entre quienes llegan en micro o auto.

En criollo: la plata en serio la traen los que llegan en avión.

El turismo emisivo crece

Al mismo tiempo, los argentinos encontraron conveniente salir del país durante las vacaciones. La salida de turistas nacionales al exterior aumentó el 74,2% interanual, lo que acentúa el déficit del sector.

En efecto, la cantidad de pasajeros que salieron del país desde el aeropuerto de Mendoza subió el 108,8% en comparación con febrero de 2024.

Debate en el sector turístico

Lo señalado en el informe del INDEC marca el pulso de una discusión que atraviesa al sector turístico, ante una dinámica de cambios cuyas consecuencias últimas todavía no se avizoran.

Algunos analistas marcan que una devaluación es inminente y podría llegar tras las elecciones legislativas de este año, lo cual traería algo de alivio a los operadores locales. Pero otros -entre ellos muchos referentes del oficialismo- aseguran que no habrá devaluación en lo inmediato y que la salida para la industria turística será "volverse más competitiva".

En diciembre, el titular de la Cámara de Turismo de Mendoza, Ricardo Beccacecci, reflexionaba sobre la fuerte caída de visitantes brasileños: "El real ya sufrió una devaluación de 24% este año (por 2024), y eso tiene un impacto. No sólo por la devaluación de ellos sino por la revalorización del peso argentino".

Ya en marzo de 2025, la Master of Wine Amanda Barnes, de origen inglés pero residente en Mendoza, comentó a Diario UNO que "Argentina, y especialmente Mendoza, se ha vuelto muy cara, ya sea en enoturismo, gastronomía o incluso en el precio de algunos de los vinos (...) Sus costos ya no son competitivos respecto a otros destinos vinícolas de primer nivel, y no ofrecen el mismo nivel de valor que los consumidores internacionales esperan".

Las bodegas han sentido el impacto de la baja del turismo extranjero.

Desde el Emetur relativizan la caída

Hace un mes, también la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) salió a advertir que la situación no era buena, y recibió una réplica del Gobierno provincial.

Los empresarios marcaron que está llegando sólo "turismo de paso" y desde el oficialismo mostraron estadísticas donde se verifica que durante enero hubo mayor ocupación que en el mismo mes de 2024.

En el Ente Provincial del Turismo (Emetur), ofrecieron datos del Observatorio Turístico donde se ve que la ocupación de Mendoza en enero de 2025 alcanzó 62%, con aproximadamente 374 mil visitantes, lo que muestra un crecimiento de 2 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2024.

Gabriela Testa, titular del Emetur, consideró que "los viajeros se toman menos días, pero más veces al año. Los principales mercados emisores para Mendoza siguen siendo Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y, desde el punto de vista internacional, Chile, Brasil, Norteamérica (EE.UU. y Canadá) y Europa, estos últimos atraídos, principalmente, por la cordillera y las propuestas relacionadas al turismo aventura, la gastronomía y el vino”.

Los matices abundan y no es tiempo de sacar conclusiones apresuradas. Lo que está claro es que, como se suele decir, en Mendoza la situación de la macroeconomía casi siempre impacta de forma directa. Para bien y para mal.