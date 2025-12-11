Mendoza suma un nuevo vuelo directo a Brasil a partir de enero

Mendoza incorporará una nueva conexión aérea con Brasil: desde el 3 de enero de 2026 habrá dos vuelos semanales directos a Río de Janeiro, operados por GOL.
El anuncio fue realizado tras una reunión entre el gobernador Alfredo Cornejo, la directora del Emetur, Gabriela Testa y los representantes de la aerolínea: Luciano Arziaga, gerente de Desarrollo Internacional de Grupo Gol, junto a Martín Ojeda, gerente de Gol en Mendoza, Bariloche y Ushuaia y Cecilia Breitenvieser.
Río de Janeiro es uno de los destinos internacionales más demandados por los mendocinos y también un punto estratégico para atraer a más turistas brasileños. Con este movimiento, la provincia busca fortalecer su posicionamiento como destino competitivo y mejorar su oferta de conectividad.
La apuesta por el turismo brasileño
La confirmación del nuevo vuelo directo llega en plena temporada alta, cuando los mendocinos suelen mirar a Brasil como primera opción para escaparse al verano. La ruta comenzará a operar el 3 de enero con dos frecuencias por semana, lo que ampliará la disponibilidad de asientos y la posibilidad de viajes sin pasar por Buenos Aires.
El gobernador destacó en su perfil de X que la conexión con Río de Janeiro también funciona como una puerta de entrada clave para el turismo brasileño, un mercado que en los últimos años mostró un crecimiento sostenido en Mendoza, especialmente por su interés en la gastronomía, los vinos y la oferta de turismo aventura.
El objetivo de sumar vuelos internacionales
El objetivo es que Mendoza tenga mayor presencia internacional, y más formas de conectarse con otros destinos y no depender siempre de las mismas rutas o aerolíneas. Según explicaron desde Casa de Gobierno, estas nuevas frecuencias son parte de una estrategia destinada a generar más movimiento económico, empleo y circulación turística.
La aerolínea por su parte, también cumple así sus metas: fortalecer su red regional y consolidar a Mendoza como uno de los destinos turísticos más atractivos de Argentina.