Mendoza suma un nuevo vuelo directo a Brasil a partir de enero

vuelos a brasil 2 El gobernador Alfredo Cornejo y la directora del Emetur, Gabriela Testa, recibieron a las autoridades de la aerolínea GOL en Casa de Gobierno. Prensa Gobierno de Mendoza

La apuesta por el turismo brasileño

La confirmación del nuevo vuelo directo llega en plena temporada alta, cuando los mendocinos suelen mirar a Brasil como primera opción para escaparse al verano. La ruta comenzará a operar el 3 de enero con dos frecuencias por semana, lo que ampliará la disponibilidad de asientos y la posibilidad de viajes sin pasar por Buenos Aires.

El gobernador destacó en su perfil de X que la conexión con Río de Janeiro también funciona como una puerta de entrada clave para el turismo brasileño, un mercado que en los últimos años mostró un crecimiento sostenido en Mendoza, especialmente por su interés en la gastronomía, los vinos y la oferta de turismo aventura.

Tuit cornejo

El objetivo de sumar vuelos internacionales

El objetivo es que Mendoza tenga mayor presencia internacional, y más formas de conectarse con otros destinos y no depender siempre de las mismas rutas o aerolíneas. Según explicaron desde Casa de Gobierno, estas nuevas frecuencias son parte de una estrategia destinada a generar más movimiento económico, empleo y circulación turística.

La aerolínea por su parte, también cumple así sus metas: fortalecer su red regional y consolidar a Mendoza como uno de los destinos turísticos más atractivos de Argentina.