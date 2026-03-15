Prime Video tiene la película postapocalíptica más vista del mundo

Ambientada en una Tierra postapocalíptica cuyo hemisferio oriental fue destruido por una llamarada solar masiva, dejando la vida restante mutada por la radiación y la lluvia radiactiva, la historia gira en torno a un grupo de cazadores de tesoros que buscan recuperar objetos como la Mona Lisa, la Piedra Rosetta y las Joyas de la Corona, mientras se enfrentan a cazadores rivales, mutantes y piratas.

Prime Vidoe: de qué trata la película Cazadores del fin del mundo

En un futuro devastado, gran parte del planeta queda inhabitable y el resto vive bajo el miedo constante de un nuevo desastre.

En este mundo apocalíptico, donde la supervivencia se ha vuelto salvaje y primitiva, surge un grupo de cazarecompensas dispuestos a recuperar objetos de valor en la zona dañada de la Tierra.

Para lograrlo, deberán enfrentarse a rivales con los mismos objetivos y a seres mutados por la radiación, sorteando un entorno implacable de devastación, brutalidad y peligros extremos.

La humanidad parece haber desaparecido junto con la parte Este del planeta, y cada paso en este territorio hostil puede ser mortal.

Prime Video: reparto de la película Cazadores del fin del mundo

Dave Bautista

Samuel L. Jackson

Olga Kurylenko

Kristofer Hivju

Tráiler de la película Cazadores del fin del mundo