Prime Video arrasa con la espectacular película de ciencia ficción que lidera el ranking entre las cintas más vistas, se trata de Cazadores del fin del mundo.
Prime Video tiene la película postapocalíptica más vista del mundo
Prime Video arrasa con la espectacular película de ciencia ficción que lidera el ranking entre las cintas más vistas
Tras una llamarada solar que ha acabado con la mayor parte de la tecnología moderna, el mundo se ha sumido en el caos. Los señores de la guerra se reparten los restos de una Europa devastada.
Un antiguo cazador de tesoros acepta un trabajo que podría cambiar su vida por completo: viajar de Reino Unido a Francia para recuperar la legendaria Mona Lisa, algo que se convertirá en una misión casi imposible pese a los aliados que encuentra en el camino.
Ambientada en una Tierra postapocalíptica cuyo hemisferio oriental fue destruido por una llamarada solar masiva, dejando la vida restante mutada por la radiación y la lluvia radiactiva, la historia gira en torno a un grupo de cazadores de tesoros que buscan recuperar objetos como la Mona Lisa, la Piedra Rosetta y las Joyas de la Corona, mientras se enfrentan a cazadores rivales, mutantes y piratas.
Prime Vidoe: de qué trata la película Cazadores del fin del mundo
En un futuro devastado, gran parte del planeta queda inhabitable y el resto vive bajo el miedo constante de un nuevo desastre.
En este mundo apocalíptico, donde la supervivencia se ha vuelto salvaje y primitiva, surge un grupo de cazarecompensas dispuestos a recuperar objetos de valor en la zona dañada de la Tierra.
Para lograrlo, deberán enfrentarse a rivales con los mismos objetivos y a seres mutados por la radiación, sorteando un entorno implacable de devastación, brutalidad y peligros extremos.
La humanidad parece haber desaparecido junto con la parte Este del planeta, y cada paso en este territorio hostil puede ser mortal.
Prime Video: reparto de la película Cazadores del fin del mundo
- Dave Bautista
- Samuel L. Jackson
- Olga Kurylenko
- Kristofer Hivju