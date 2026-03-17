Prime Video: Jason Momoa es un éxito mundial con la gran cinta de acción del 2026

Es una película hecha por y para fans de esta clase de películas, con una sorprendente cantidad de referencias, tanto estéticas como en situaciones, a otros referentes del género.

La trama de Los hermanos demolición nos sitúa junto a una familia algo disfuncional, en la que, aunque ambos hermanos son (a su manera) agentes de la ley, sus diferencias en sus métodos les ha terminado alejando.

Sin embargo, la muerte de su padre volverá a unirles de forma forzosa y temporal; junto, deberán desenmarañar una compleja trama de corrupción cuyos tentáculos se extienden más allá de lo que hubieran podido imaginar.

Por fortuna, sus poco convencionales métodos y su absoluto desprecio por su integridad física (y la de los pobres que se enfrenten a ellos), les hará más sencilla la tarea de encontrar al culpable.

Prime Video: de qué trata le película Los hermanos demolición

Dave Bautista interpreta a James, un metódico marino de Estados Unidos que vive en Hawái con su esposa e hijos, dedicado a entrenar novatos. Jason Momoa es Johnny, su medio hermano, que reside en Oklahoma y trabaja como policía en medio de una vida caótica.

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Distanciados desde hace tiempo, se ven obligados a unir fuerzas tras el asesinato de su padre, un crimen que involucra a la mafia japonesa y oscuros negocios inmobiliarios en Hawái.

Prime Video: reparto de la película Los hermanos demolición

Jason Momoa

Dave Bautista

Claes Bang

Tráiler de la película Los hermanos demolición