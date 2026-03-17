Prime Video acaba de estrenar la última y espectacular película de gran acción de Jason Momoa. La cinta promete mucha acción salvaje y diversión, se trata de Los hermanos demolición.
Prime Video: Jason Momoa es un éxito mundial con la gran cinta de acción del 2026
Prime Video acaba de estrenar la última y espectacular película de gran acción de Jason Momoa. La cinta promete mucha acción salvaje y diversión
Dos hermanastros muy distintos, un detective impulsivo y otro disciplinado, se ven obligados a unirse tras el asesinato de su padre en Hawái y emprenden un peligroso viaje para descubrir una conspiración de gran alcance.
La película Los hermanos demolición da exactamente lo que promete: acción salvaje y diversión pura sin complicaciones; una fantasía de poder frenética de la mano de dos protagonistas con una química inmejorable.
Es una película hecha por y para fans de esta clase de películas, con una sorprendente cantidad de referencias, tanto estéticas como en situaciones, a otros referentes del género.
La trama de Los hermanos demolición nos sitúa junto a una familia algo disfuncional, en la que, aunque ambos hermanos son (a su manera) agentes de la ley, sus diferencias en sus métodos les ha terminado alejando.
Sin embargo, la muerte de su padre volverá a unirles de forma forzosa y temporal; junto, deberán desenmarañar una compleja trama de corrupción cuyos tentáculos se extienden más allá de lo que hubieran podido imaginar.
Por fortuna, sus poco convencionales métodos y su absoluto desprecio por su integridad física (y la de los pobres que se enfrenten a ellos), les hará más sencilla la tarea de encontrar al culpable.
Prime Video: de qué trata le película Los hermanos demolición
Dave Bautista interpreta a James, un metódico marino de Estados Unidos que vive en Hawái con su esposa e hijos, dedicado a entrenar novatos. Jason Momoa es Johnny, su medio hermano, que reside en Oklahoma y trabaja como policía en medio de una vida caótica.
Distanciados desde hace tiempo, se ven obligados a unir fuerzas tras el asesinato de su padre, un crimen que involucra a la mafia japonesa y oscuros negocios inmobiliarios en Hawái.
Prime Video: reparto de la película Los hermanos demolición
- Jason Momoa
- Dave Bautista
- Claes Bang