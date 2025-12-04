Regé-Jean Page regresa a Netflix con un suspenso erótico: qué proyecto es y cuándo se estrena

Embed - Deadline on Instagram: "EXCLUSIVE: The Duke is back. ‘Bridgerton’ alum Regé-Jean Page is returning to Netflix as the star and executive producer of erotic thriller series ‘Hancock Park’. The project, which Deadline hears landed at Netflix for development in a competitive situation with three major streamers bidding, comes from writer Matthew Barry, Drew Comins‘ Creative Engine and Fifth Season. According to sources, it has been put on an accelerated development track with a script-to-series commitment. Read the full story by clicking the link in bio. (Video: Getty)" View this post on Instagram

El comunicado compartido por la producción de esta serie también señala que Page interpretará a "un miembro de la alta sociedad de Los Ángeles cuya familia está luchando por mantener su estatus" y, basándose en esa descripción anterior de la serie, no está claro si interpretará al forastero o al patriarca de la familia propietaria.

A medida que el forastero se integra en los círculos sociales de la familia, "la fachada de esta comunidad de élite comienza a desmoronarse y expone el deseo, el engaño y la obsesión que acecha en cada esquina de uno de los barrios más codiciados de Los Ángeles".

La historia de "Hancock Park" ha sido escrita por Matthew Barry, quien recientemente creó la serie de la BBC The Guest y ha escrito para programas como "EastEnders", "Las escalofriantes aventuras de Sabrina" e "Industry".

¿Qué proyectos estrenará Regé-Jean Page en 2026?

El actor británico estrenará el 10 de abril la comedia romántica "Tú, yo y Toscana", junto a Halle Bailey.

Embed - YOU, ME & TUSCANY | Official Trailer

También se anunció que el actor coprotagonizará una nueva versión de la serie de Amazon de "Butch Cassidy and the Sundance Kid" junto a Glen Powell en 2022. La serie agregó showrunners en 2023, pero no se han anunciado más novedades sobre el proyecto desde entonces.