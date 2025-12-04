Regé-Jean Page saltó a la fama por interpretar al duque de Hastings en la serie "Bridgerton", pero el actor defraudó a los seguidores de esta historia cuando confirmó que no volvería a interpretar dicho rol en el resto de las temporadas.
Regé-Jean Page regresa a Netflix con un suspenso erótico: qué proyecto es y cuándo se estrena
Ahora se confirmó que el actor volverá a trabajar con Netflix en una serie catalogada como de "suspenso erótico". A continuación todos los detalles.
¿Cuál es el nuevo proyecto de Regé-Jean Page y Netflix?
Se trata de la serie titulada "Hancock Park", la cual ha sido descripta como "un thriller erótico que sigue a un forastero peligrosamente carismático que invade la vida de una familia de Los Ángeles aparentemente perfecta cuando alquila su casa de huéspedes en el patio trasero".
El comunicado compartido por la producción de esta serie también señala que Page interpretará a "un miembro de la alta sociedad de Los Ángeles cuya familia está luchando por mantener su estatus" y, basándose en esa descripción anterior de la serie, no está claro si interpretará al forastero o al patriarca de la familia propietaria.
A medida que el forastero se integra en los círculos sociales de la familia, "la fachada de esta comunidad de élite comienza a desmoronarse y expone el deseo, el engaño y la obsesión que acecha en cada esquina de uno de los barrios más codiciados de Los Ángeles".
La historia de "Hancock Park" ha sido escrita por Matthew Barry, quien recientemente creó la serie de la BBC The Guest y ha escrito para programas como "EastEnders", "Las escalofriantes aventuras de Sabrina" e "Industry".
¿Qué proyectos estrenará Regé-Jean Page en 2026?
El actor británico estrenará el 10 de abril la comedia romántica "Tú, yo y Toscana", junto a Halle Bailey.
También se anunció que el actor coprotagonizará una nueva versión de la serie de Amazon de "Butch Cassidy and the Sundance Kid" junto a Glen Powell en 2022. La serie agregó showrunners en 2023, pero no se han anunciado más novedades sobre el proyecto desde entonces.