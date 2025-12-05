El Certificado Único de Discapacidad le brinda a las personas con discapacidad la posibilidad de acceder a beneficios de salud, educación, transporte y demás todos los días.
Certificado Único de Discapacidad: qué cambios rigen para renovarlo en diciembre
Para poder solicitar o tramitar el Certificado Único de Discapacidad, deberás cumplir con los siguientes requisitos
En los últimos meses se han producido muchos cambios en cuanto a la solicitud y tramitación del Certificado Único de Discapacidad. En la siguiente nota te diremos cuáles son los últimos requisitos que se solicitan para poder solicitarlo.
Certificado Único de Discapacidad: requisitos para poder solicitarlo
Para poder solicitar el CUD, el gobierno de la Nación asegura que las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones de discapacidad:
- Intelectual y Mental
- Visual
- Motor
- Auditivo
- Respiratorio
- Cardiovascular
- Renal urológico
- Digestivo / Hepático
Estas condiciones deben estar verificadas por un certificado médico, el cual tendrá que ser presentado en una Junta Evaluadora. Luego, dicha Junta será la encargada de comunicarle a la persona interesada si podrá obtener su CUD o no.
¿Cómo solicitar el CUD en octubre del 2025?
- El primer paso será ingresar a la aplicación o página web de Mi Argentina con CUIL y contraseña. En caso de que no tengas una cuenta, deberás crearla para poder seguir avanzando con el trámite.
- Selecciona la opción “Mis Documentos”.
- Elige el recuadro donde dice “Mi Salud”. Allí podrás solicitar tu Certificado Único de Discapacidad.
Entre los documentos o certificados que pueden solicitarte en cualquier momento del trámite se encuentran:
- Fotocopia de DNI.
- Fotocopia de CUIL.
- Fotocopia de estudios complementarios, como por ejemplo: informes, historial clínico, radiografías, audiometrías y diferentes estudios dependiendo del diagnóstico. (Solo serán válidos aquellos estudios de hasta 12 meses de antigüedad)
- Certificado médico original con diagnóstico del MÉDICO TRATANTE. (diagnóstico, tratamiento, medicación, rehabilitación, equipamiento necesario).
- Planillas complementarias (dependiendo del diagnóstico).
- Fotocopia de partida de nacimiento (si es menor de 16 años).
- Fotocopia de DNI de madre o padre (si es menor de 16 años).
- En caso de renovación, también se requiere el certificado vencido o pronto a vencer.
- Si la persona se encuentra hospitalizada o en alguna residencia se solicita que se especifique en el certificado y aparte en certificado de supervivencia, con fecha de 1 ó 2 días antes del turno.
¿Qué ocurre con aquellos CUD que vencen antes de fin de año?
Los CUD con fecha de renovación prevista entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de este año han recibido una prórroga automática. Dicha medida responde al objetivo de evitar la saturación de turnos. Es decir que extienden automáticamente su vigencia hasta la misma fecha de 2026.