El pronóstico de mal tiempo y la casi segura ocurrencia de fuertes tormentas durante viernes y sábado obligó a reprogramar la Fiesta Provincial de la Cerveza en el Hipódromo de Godoy Cruz.
Godoy Cruz reprogramó la Fiesta Provincial de la Cerveza
Por alerta meteorológica, cambiaron las fechas de la Fiesta Provincial de la Cerveza que se realiza este fin de semana en el Hipódromo
Damas Gratis y LBC y Euge Quevedo (que se presentaban el viernes) tocarán el martes 9 de diciembre. Ciro y los Persas, Piti Fernández y La Franela se presentarán el lunes 8 de diciembre. La grilla del domingo se mantendrá sin cambios.
La esperada 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, programada inicialmente para este fin de semana (5, 6 y 7 de diciembre) en Godoy Cruz, ha sufrido una reprogramación de último momento a causa de los pronósticos de tormentas y condiciones climáticas adversas.
El municipio godoicruceño tomó la decisión para salvaguardar la seguridad de los miles de asistentes, artistas y el personal de trabajo, buscando asegurar el normal desarrollo de uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la provincia.
Fiesta de la Cerveza: reprogramación
La organización anunció un nuevo cronograma de días para reprogramar el evento lo antes posible:
- La jornada del SÁBADO 6/12 se realizará el LUNES 8/12 (Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas).
- La jornada del VIERNES 5/12 se realizará el MARTES 9/12 (LBC y Eugue Quevedo y Damas Gratis).
- El día domingo 7 de diciembre se mantiene en su fecha original sin modificaciones.
Entradas y devoluciones
La Municipalidad ha detallado los procedimientos a seguir respecto a las entradas y las pre-compras realizadas:
Validez de entradas: las entradas adquiridas para el viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas asignadas (martes 9/12 y lunes 8/12, respectivamente), sin necesidad de realizar ningún tipo de cambio.
Solicitud de reintegro: Quienes no puedan asistir en las nuevas fechas tienen derecho a solicitar la devolución del dinero. El trámite debe realizarse a través del mismo canal de compra:
- Online: En el portal www.passline.com/devoluciones.
- Presencial: En la boletería del Teatro Plaza.
Devolución de Pre-Cargas: Aquellos que realizaron pre-compra de productos o pre-carga de dinero en el Sistema de Compra PopMeals pueden pedir el reintegro ingresando a www.popmeals.net con su usuario y solicitando la devolución.
"La suspensión tiene como único objetivo garantizar una experiencia segura y de calidad para todos los vecinos y turistas que participan de este importante evento cultural y turístico de la provincia", señalaron desde la organización del festival, lamentando los inconvenientes generados por causas ajenas a la Municipalidad.