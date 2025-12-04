Godoy Cruz reprogramó la Fiesta Provincial de la Cerveza

El municipio godoicruceño tomó la decisión para salvaguardar la seguridad de los miles de asistentes, artistas y el personal de trabajo, buscando asegurar el normal desarrollo de uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la provincia.

Fiesta de la Cerveza: reprogramación

La organización anunció un nuevo cronograma de días para reprogramar el evento lo antes posible:

La jornada del SÁBADO 6/12 se realizará el LUNES 8/12 (Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas).

La jornada del VIERNES 5/12 se realizará el MARTES 9/12 (LBC y Eugue Quevedo y Damas Gratis).

El día domingo 7 de diciembre se mantiene en su fecha original sin modificaciones.

ciro2.jpg Ciro y Los Persas se presentará el lunes 8 de diciembre.

Entradas y devoluciones

La Municipalidad ha detallado los procedimientos a seguir respecto a las entradas y las pre-compras realizadas:

Validez de entradas: las entradas adquiridas para el viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas asignadas (martes 9/12 y lunes 8/12, respectivamente), sin necesidad de realizar ningún tipo de cambio.

Solicitud de reintegro: Quienes no puedan asistir en las nuevas fechas tienen derecho a solicitar la devolución del dinero. El trámite debe realizarse a través del mismo canal de compra:

Online: En el portal www.passline.com/devoluciones.

Presencial: En la boletería del Teatro Plaza.

Devolución de Pre-Cargas: Aquellos que realizaron pre-compra de productos o pre-carga de dinero en el Sistema de Compra PopMeals pueden pedir el reintegro ingresando a www.popmeals.net con su usuario y solicitando la devolución.

"La suspensión tiene como único objetivo garantizar una experiencia segura y de calidad para todos los vecinos y turistas que participan de este importante evento cultural y turístico de la provincia", señalaron desde la organización del festival, lamentando los inconvenientes generados por causas ajenas a la Municipalidad.