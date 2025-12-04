Beto Casella confirmó su salida de "Bendita" y se marcha a la pantalla de América.

"Por supuesto, no es nada fácil y me parece mentira estar diciéndolo, pero el próximo 19 de diciembre será el último programa que yo haga desde esta pantalla, después de 20 años", explicó el histórico conductor de Bendita.

Casella remarcó que siempre busca "trabajar feliz". En ese sentido sostuvo que "así que es lo que uno va a buscar, un nuevo lugar donde se pueda trabajar con... Nada, no tengo nada para decir acá en este momento contra el canal, por supuesto".

Aunque el notable conductor evitó mencionar a qué canal irá, fuentes de su entorno indicaron que aceptó la propuesta de América para arrancar a mediados de febrero con su ciclo al término de LAM, el programa de Ángel de Brito.

“Pondremos fin, por lo menos en mi caso. Supongo que algunos compañeros y compañeras que todos los días están conmigo también, porque somos un grupo muy unido, se vendrán conmigo. Este espacio seguirá, por supuesto. Pero ya sin nosotros, por lo menos sin mí, hasta el 19 de diciembre será mi participación”, dijo el reconocido Beto.

Bendita Beto se muda

En ese sentido añadió: "Así que solo me queda agradecerles a ustedes, a mis compañeros y compañeras, como lo hago todas las noches, pero sobre todo a ustedes que en 20 años hicieron que esto sea un éxito, porque sin ustedes ahí esto no hubiera sido posible. Así que gracias por tanta compañía, son conmovedores. Hasta el 19 de diciembre estamos".

En tanto, de Brito, al aire en LAM, reveló que el programa que conducirá Beto Casella a partir de febrero de 2026 se llamará “Bendito tú eres” y arrancaría a las 22, según indicó el sitio exitoina.perfil.com.