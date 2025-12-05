PAMI: cómo saber cuál es el centro médico o el prestador asignado para guardia e internación.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido coloquialmente como PAMI, le brinda a todos los afiliados un centro médico o prestador asignado para guardia e internación, donde pueden atenderse ante urgencias, tratamientos prolongados o cirugías. Cómo saber cuál es y cómo cambiarlo de ser necesario.
PAMI explica que durante la internación la cobertura para los afiliados es del 100% para todas las prácticas médicas necesarias.
Para ser atendido por guardia o para una internación, el afiliado debe presentar el DNI (Documento Nacional de Identidad) y la credencial de la obra social.
PAMI: cómo saber cuál es el centro médico o prestador asignado y cómo cambiarlo
Los afiliados al PAMI deben consultar en su cartilla cuál es el hospital, clínica o centro de salud que tiene asignado para guardia e internación. Y en el caso de necesitar cambiar de prestador asignado, el trámite se puede hacer desde la web en www.pami.org.ar/mi-cartilla o en la correspondiente Agencia PAMI.
Si el afiliado al PAMI necesita cambiar su centro médico o prestador asignado puede comenzar el trámite en www.pami.org.ar/tramite/prestadores. También se puede hacer de manera presencial en la Agencia PAMI y es importante recordar que se debe sacar un turno previamente desde turnos.pami.org.ar.
Hay un dato que los afiliados al PAMI deben tener en cuenta al momento de realizar el cambio de centro médico o prestador asignado:
- Si el trámite se inicia entre el 1 y el 20 del mes, el cambio se verá reflejado a partir del primer día del mes siguiente
- Si se hace entre el 21 y el 30, el cambio se impactará en el mes subsiguiente
PAMI: asignación o cambio de centros de atención
El trámite para la asignación o modificación del centro de atención médica puede realizarlo la persona afiliada, su apoderado/a o familiar. La documentación a presentar es la siguiente:
- Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado
- En caso de que el trámite lo realice la persona apoderada, deberá presentar además su DNI y el recibo de cobro de la persona afiliada
- En caso de que el trámite lo realice una persona que designe la persona afiliada, deberá presentar además su DNI y una nota de autorización firmada, donde se aclare el cambio a realizar
Este es un trámite web que se puede realizar desde un celular, tablet o computadora.
Para aprender a realizar los trámites web del PAMI podés mirá este video. Como siempre recuerda la obra social de los adultos mayores, también se puede llevar a cabo en la correspondiente agencia del afiliado y para una mejor atención se debe sacar un turno online.