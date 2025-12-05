PAMI: cómo saber cuál es el centro médico o el prestador asignado para guardia e internación.

PAMI-telefonos-de-emergencias-o-urgencias PAMI es la obra social para los jubilados y pensionados de la Argentina que brinda servicios sociosanitarios de calidad a más de 5 millones de personas afiliadas en todo el país.

PAMI: cómo saber cuál es el centro médico o prestador asignado y cómo cambiarlo

Los afiliados al PAMI deben consultar en su cartilla cuál es el hospital, clínica o centro de salud que tiene asignado para guardia e internación. Y en el caso de necesitar cambiar de prestador asignado, el trámite se puede hacer desde la web en www.pami.org.ar/mi-cartilla o en la correspondiente Agencia PAMI.

Si el afiliado al PAMI necesita cambiar su centro médico o prestador asignado puede comenzar el trámite en www.pami.org.ar/tramite/prestadores. También se puede hacer de manera presencial en la Agencia PAMI y es importante recordar que se debe sacar un turno previamente desde turnos.pami.org.ar.

PAMI-requisitos-para-afiliarse Los afiliados del PAMI cuentan con un prestador asignado para guardia e internación, donde podés atenderte ante urgencias, tratamientos prolongados o cirugías.

Hay un dato que los afiliados al PAMI deben tener en cuenta al momento de realizar el cambio de centro médico o prestador asignado:

Si el trámite se inicia entre el 1 y el 20 del mes, el cambio se verá reflejado a partir del primer día del mes siguiente

Si se hace entre el 21 y el 30, el cambio se impactará en el mes subsiguiente

PAMI: asignación o cambio de centros de atención

El trámite para la asignación o modificación del centro de atención médica puede realizarlo la persona afiliada, su apoderado/a o familiar. La documentación a presentar es la siguiente:

Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado

En caso de que el trámite lo realice la persona apoderada, deberá presentar además su DNI y el recibo de cobro de la persona afiliada

En caso de que el trámite lo realice una persona que designe la persona afiliada, deberá presentar además su DNI y una nota de autorización firmada, donde se aclare el cambio a realizar

Este es un trámite web que se puede realizar desde un celular, tablet o computadora.

Para aprender a realizar los trámites web del PAMI podés mirá este video. Como siempre recuerda la obra social de los adultos mayores, también se puede llevar a cabo en la correspondiente agencia del afiliado y para una mejor atención se debe sacar un turno online.