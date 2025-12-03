Quiénes pueden afiliarse al PAMI y cuáles son los tres tipos de afiliación

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido coloquialmente como PAMI, tiene en su página web toda la información que necesitan saber los adultos mayores para afiliarse. O aquellos que ya son parte de la obra social, pueden sumar a un familiar. Requisitos y condiciones.
El PAMI es la obra social de los adultos mayores y posee una gran cobertura de medicamentos en el país. Acompaña a más de 5 millones de jubilados y pensionados, sus familiares a cargo, personas con discapacidad, veteranos y excombatientes de guerra.
PAMI: cuáles son los tres tipos de afiliación
El PAMI brinda tres tipos de afiliación, dependiendo de las necesidades de los jubilados y pensionados y el trámite lo puede realizar la persona interesada, el afiliado a la obra social o el apoderado en cada caso.
- Afiliación titular definitiva: es la afiliación para las personas que reciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional y se constate que los descuentos son en favor de PAMI. El trámite lo puede realizar la persona interesada o su apoderada/o.
- Otras afiliaciones titulares: afiliaciones para personas mayores de 70 años sin beneficio previsional; personas que cobran un beneficio previsional italiano y se encuentran en Argentina; personas que sufrieron un accidente de trabajo posterior a marzo del 2001 y personas que necesitan la cobertura médica y se encuentran tramitando su beneficio previsional en la ANSES.
- Afiliación de personas a cargo del titular: esa persona puede ser: esposa/o; hija/o (de la persona titual o esposa/o) menor de 21 años; hija/o con discapacidad (de la persona titular o esposa/o); concubina/o y/o con unión civil; hija/o estudiante hasta los 25 años; con guarda, tutela o curatela; madre o padre; abuela/o; nieta/o mayor con discapacidad.
PAMI: condiciones para llevar a cabo el trámite de afiliación
Afiliación titular definitiva
La afiliación titular definitiva está dirigida a personas que reciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional y cuyos aportes de salud sean en favor de PAMI. Además, es requisito para realizar la autogestión contar con DNI en formato tarjeta.
- El trámite de afiliación titular es 100% digital y automático, y tiene una duración aproximada de 10 minutos. Es importante permanecer en línea hasta terminar por completo el trámite de afiliación, luego de haber completado la encuesta de salud.
- Los datos del titular son validados con ANSES y RENAPER. Ante algún problema de validación, solicitaremos los datos correspondientes para que un trabajador de PAMI evalúe el caso y se comunique a la brevedad para continuar la gestión.
- La afiliación puede ser gestionada de manera remota, desde cualquier parte del país. Una vez terminado el trámite, enviaremos un correo electrónico con acceso a la credencial digital y a la cartilla médica. A partir de ese momento la persona afiliada podrá empezar a utilizar todos los servicios y prestaciones de PAMI de manera inmediata.
Otras afiliaciones titulares
- Afiliación provisoria: es para aquellas personas que necesitan contar con la cobertura médica que brinda PAMI y se encuentran tramitando un beneficio de Jubilación o Pensión ante la ANSES.
- Afiliación para mayores de 70 años: para aquellas personas mayores de 70 años y que carezcan de beneficio previsional.
- Cobertura médica temporal por viaje a Italia: es para aquellas personas afiliadas que viajan a Italia. La cobertura tiene validez por noventa días, y de ser necesario podés solicitar su renovación.
- Afiliación provisoria por ART (accidente de trabajo): se otorgan a personas que tuvieron un accidente de trabajo y que el mismo haya ocurrido a partir del mes de Marzo de 2001.
- Convenio italo-argentino (para italianos): aquellas personas que cobran jubilación o pensión italiana y se encuentran en el país. Puede ser transitoria o permanente.
Afiliación de personas a cargo del titular
- Afiliación para cónyuges: para la o el cónyuge de la persona afiliada.
- Afiliación para hijos que estén cursando estudios (hasta 25 años): se otorga a los hijos/as de la persona titular, entre los 21 y 25 años inclusive, que se encuentren estudiando carreras reconocidas por la autoridad pertinente.
- Afiliación para uniones convivenciales (concubinos o uniones civiles): para la persona concubina de un afliado o una afiliada titular.
- Afiliación para hijos (hasta 21 años): se otorga a hijos/as de la persona titular o de su cónyuge, que no hayan cumplido los 21 años de edad y que no estén emancipados/as.
- Afiliación para hijos con discapacidad: para los hijos de la persona titular o cónyuge, mayores de 21 años con discapacidad. Se puede otorgar en cualquier momento.
- Afiliación para nietos con discapacidad: para nietas/os de la persona afiliada titular que tengan discapacidad física o mental, sean mayores de edad y se encuentren a cargo exclusivo de la persona afiliada titular.
- Afiliación para hijos de un menor a cargo del titular: para hijos/as de un hijo/a menor a cargo de la persona titular.
- Afiliación para personas bajo guarda, tutela o curatela a cargo del titular: para menores cuya guarda o tutela haya recaído en la persona afiliada titular. Este tipo de afiliaciones se otorgan hasta la mayoría de edad (21 años).
- Afiliación para padre o madre del titular: para el padre o la madre que se encuentren a cargo de la persona titular. La afiliación alcanza a mayores de 60 años o personas discapacitadas.
- Afiliaciones para abuelos o familiares del titular: el trámite lo puede realizar la persona titular o quien tenga como apoderado/a.