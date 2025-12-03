Quiénes pueden afiliarse al PAMI y cuáles son los tres tipos de afiliación

El PAMI es la obra social de los adultos mayores y posee una gran cobertura de medicamentos en el país. Acompaña a más de 5 millones de jubilados y pensionados, sus familiares a cargo, personas con discapacidad, veteranos y excombatientes de guerra.

PAMI: cuáles son los tres tipos de afiliación

El PAMI brinda tres tipos de afiliación, dependiendo de las necesidades de los jubilados y pensionados y el trámite lo puede realizar la persona interesada, el afiliado a la obra social o el apoderado en cada caso.