Medicamentos gratis del PAMI: qué criterios económicos y sociales deben cumplir los jubilados

Los adultos mayores que no pueden pagar sus medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas, tienen la cobertura de los medicamentos al 100%. Para eso deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener ingresos menores a 1,5 veces el salario mínimo, vital y móvil

No estar adheridos a un plan de medicina prepaga

No contar con más de una propiedad a su nombre

No poseer vehículos con menos de 10 años de antigüedad

No poseer participación societaria que demuestre solvencia económica

No tener embarcaciones ni aeronaves de lujo

PAMI-medicamentos-al-100 El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

Los jubilados y pensionados del PAMI que reúnan estas condiciones pueden solicitar de manera virtual hasta cuatro medicamentos con cobertura total. De necesitar más, el trámite debe gestionarse de forma presencial en una agencia de la obra social.

PAMI: cobertura total que requieren tratamientos específicos para estas patologías

Los jubilados y pensionados del PAMI que necesiten medicamentos para tratar condiciones específicas tienen a disposición los medicamentos gratis sin necesidad de realizar el trámite de subsidio social.

El plan de PAMI garantiza la cobertura completa en tratamientos considerados críticos o de alto costo, como los siguientes:

Cáncer (oncológicos y oncohematológicos)

VIH y Hepatitis B y C

Tratamientos oftalmológicos intravítreos

Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Diabetes

Trasplantes

Enfermedades fibroquísticas

Osteoartritis

Hemofilia y otros trastornos hematopoyéticos

Artritis reumatoidea

Además, para enfermedades agudas y crónicas comunes, la obra social cubre entre el 50% y el 80% del valor de venta.

PAMI: otras coberturas con descuentos

Los medicamentos de uso eventual, aquellos que son recetados para tratamientos cortos o localizados, tienen un descuento del 40%.