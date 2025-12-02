Medicamentos gratis del PAMI: qué criterios económicos y sociales deben cumplir los jubilados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido coloquialmente como PAMI, recuerda que los afiliados tienen acceso al programa medicamentos gratis siempre y cuando cumplan con las condiciones solicitadas.
El programa medicamentos gratis incluye una cobertura total en algunos casos, como también descuentos parciales para tratamientos crónicos y ocasionales. Con esto PAMI busca garantizar el acceso a remedios esenciales, evitando los excesos en los gastos y acompañando a los afiliados en el cuidado de su salud.
PAMI: los jubilados que cumplen estos criterios económicos y sociales tienen medicamentos gratis
El PAMI les recuerda a sus afiliados que no todos los jubilados y pensionados acceden al de manera automática al beneficio de obtener medicamentos gratis mediante el subsidio por razones sociales.
Los adultos mayores que no pueden pagar sus medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas, tienen la cobertura de los medicamentos al 100%. Para eso deben cumplir las siguientes condiciones:
- Tener ingresos menores a 1,5 veces el salario mínimo, vital y móvil
- No estar adheridos a un plan de medicina prepaga
- No contar con más de una propiedad a su nombre
- No poseer vehículos con menos de 10 años de antigüedad
- No poseer participación societaria que demuestre solvencia económica
- No tener embarcaciones ni aeronaves de lujo
Los jubilados y pensionados del PAMI que reúnan estas condiciones pueden solicitar de manera virtual hasta cuatro medicamentos con cobertura total. De necesitar más, el trámite debe gestionarse de forma presencial en una agencia de la obra social.
PAMI: cobertura total que requieren tratamientos específicos para estas patologías
Los jubilados y pensionados del PAMI que necesiten medicamentos para tratar condiciones específicas tienen a disposición los medicamentos gratis sin necesidad de realizar el trámite de subsidio social.
El plan de PAMI garantiza la cobertura completa en tratamientos considerados críticos o de alto costo, como los siguientes:
- Cáncer (oncológicos y oncohematológicos)
- VIH y Hepatitis B y C
- Tratamientos oftalmológicos intravítreos
- Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
- Diabetes
- Trasplantes
- Enfermedades fibroquísticas
- Osteoartritis
- Hemofilia y otros trastornos hematopoyéticos
- Artritis reumatoidea
Además, para enfermedades agudas y crónicas comunes, la obra social cubre entre el 50% y el 80% del valor de venta.
PAMI: otras coberturas con descuentos
Los medicamentos de uso eventual, aquellos que son recetados para tratamientos cortos o localizados, tienen un descuento del 40%.