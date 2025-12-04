PAMI: cuánto tiempo después de la prestación se puede solicitar el reintegro por atención médica

El trámite podrá realizarlo la persona afiliada, su apoderado, apoderada o familiar. Es un trámite web y se puede realizar desde un celular, tablet o computadora. Una vez examinada la documentación, si es necesario se pedirá que el afiliado acerques la factura original al PAMI.

PAMI: tiempo de solicitud para el reintegro de gastos por atención médica

La presentación de solicitud de reintegro de gastos de atención médica deberá hacerse dentro de los 180 días de generada la prestación, explica PAMI en su página web. Y el trámite podrá realizarlo la persona afiliada, su apoderado o familiar.