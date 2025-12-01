Las hegemonías de los equipos que mandan en el deporte de Mendoza

El fin de semana hubo campeones para todos los gustos en diferentes deportes de Mendoza. El torneo Clausura empieza a coronar a sus ganadores, y con ellos, la temporada empieza a bajar el telón y espera por las definiciones anuales. En distintas disciplinas, hay equipos que marcan el pulso y extienden su reinado.
Cementista - Futsal
El Poli sigue ganando semestre a semestre y no detiene su racha de campeón en el futsal femenino. Contando todos los deportes, es el que más títulos ha ganado de manera consecutiva (siendo campeón actual). Con la obtención del reciente Clausura ante Jockey Club, Cementista llegó a su octavo título en fila. Una aplanadora.
Alemán - Hockey sobre césped
En la rama de caballeros de hockey sobre césped, Alemán no para de dar vueltas olímpicas. Los teutones derrotaron a Leonardo Murialdo en la gran final 2 a 1 y se alzaron con el Clausura. Con la corona del segundo semestre, llegó al quinto campeonato de manera consecutiva, siendo amplio líder en la categoría.
Atenas - Básquet
El Apache domina el femenino local con un presente dorado. Actualmente, el equipo que comanda el Negro Ramos lleva tres coronas en fila (Clausura y Anual 2024 más Apertura 2025) y puede lograr la cuarto si gana el torneo Clausura 25 (esta en semifinales, instancia en la que jugará contra Maipú).
Impsa - Hockey sobre patines
Enorme presente de las Metaleras en senior femenino. El elenco de Giunta ganó este fin de semana el torneo Clausura y sumó la corona a las vueltas olímpicas del Campeonato Mendocino 2024 y el Apertura 2025. Por si fuese poco, esta temporada también ganaron el Campeonato Argentino de clubes.
Marista - Rugby
Otro equipo local de enorme año. Los curas ganaron el Torneo Regional 2025 y son tricampeones del rugby cuyano (ganaron 4 de los últimos 5). Además, se alzaron con el Torneo del Interior, siendo el primer elenco de la provincia en lograrlo. La frutilla del postre que no pudo ser fue el título Nacional porque cayeron con Newman en el duelo de campeones del país (TDI vs URBA).
Los Tordos - Hockey sobre césped
Las Azulgranas cierran un año netamente ganador. De la mano de Franco Médici, Los Tordos metió los tres títulos de la temporada para el hockey sobre césped femenino: Copa de Honor, torneo Apertura y torneo Clausura.