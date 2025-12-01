Las hegemonías de los equipos que mandan en el deporte de Mendoza

hockey (7) Luciano Coria y Club Alemán campeón. Un loop interminable. Asociación de hockey

Atenas - Básquet

El Apache domina el femenino local con un presente dorado. Actualmente, el equipo que comanda el Negro Ramos lleva tres coronas en fila (Clausura y Anual 2024 más Apertura 2025) y puede lograr la cuarto si gana el torneo Clausura 25 (esta en semifinales, instancia en la que jugará contra Maipú).

Impsa - Hockey sobre patines

Enorme presente de las Metaleras en senior femenino. El elenco de Giunta ganó este fin de semana el torneo Clausura y sumó la corona a las vueltas olímpicas del Campeonato Mendocino 2024 y el Apertura 2025. Por si fuese poco, esta temporada también ganaron el Campeonato Argentino de clubes.

impsa-b-campeon-clausura-hockey-1 Impsa lleva tres títulos en el hockey sobre patines femenino. Foto: Asociación Mendocina de Patín

Marista - Rugby

Otro equipo local de enorme año. Los curas ganaron el Torneo Regional 2025 y son tricampeones del rugby cuyano (ganaron 4 de los últimos 5). Además, se alzaron con el Torneo del Interior, siendo el primer elenco de la provincia en lograrlo. La frutilla del postre que no pudo ser fue el título Nacional porque cayeron con Newman en el duelo de campeones del país (TDI vs URBA).

Los Tordos - Hockey sobre césped

Las Azulgranas cierran un año netamente ganador. De la mano de Franco Médici, Los Tordos metió los tres títulos de la temporada para el hockey sobre césped femenino: Copa de Honor, torneo Apertura y torneo Clausura.