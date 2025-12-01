Futsal: Cementista venció a Jockey Club y logró su octavo título en femenino

Pegó de arranque Cementista, con el olfato de Romina García, su capitana pero Jockey Club se puso rápidamente en igualdad gracias al tanto de Ayelén Moreno. La definición era palo y palo, ida y vuelta. El Poli con tenencia y rotación, el Burrero con el ataque directo, siempre con Agostina Morales como principal amenaza.

IMG_7849

El quiebre del tanteador se dio con los dos puñales de Cementista antes de que termine la etapa inicial: Rocío Sáez y el penal de Julieta Tieppo sacaron una distancia que sería clave. Pita Morales, otra de las figuras de Burrero, dejó el tanteador en suspenso y al descanso se fueron con un 3 a 2 que dejó crédito abierto para el complemento.