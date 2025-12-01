Futsal: Cementista venció a Jockey Club y logró su octavo título en femenino
En el imponente Aconcagua Arena, Cementista derrotó al Burrero 6 a 2 y sigue marcando el ritmo en el futsal local.
Por UNO
Una más y van. Cementista sigue siendo el rey del futsal femenino y parece que no hay con qué darle. Octavo título en fila para un equipo que sigue agigantando su historia pero con un presente sólido y un futuro más que prometedor. En la gran final, el Poli derrotó a Jockey Club 6 a 2 y retuvo la corona.
Pegó de arranque Cementista, con el olfato de Romina García, su capitana pero Jockey Club se puso rápidamente en igualdad gracias al tanto de Ayelén Moreno. La definición era palo y palo, ida y vuelta. El Poli con tenencia y rotación, el Burrero con el ataque directo, siempre con Agostina Morales como principal amenaza.
El quiebre del tanteador se dio con los dos puñales de Cementista antes de que termine la etapa inicial: Rocío Sáez y el penal de Julieta Tieppo sacaron una distancia que sería clave. Pita Morales, otra de las figuras de Burrero, dejó el tanteador en suspenso y al descanso se fueron con un 3 a 2 que dejó crédito abierto para el complemento.
En la segunda parte, Cementista quebró el partido porque sacó provecho de su equipo largo y la muñeca de Perico Pérez para rotar y administrar esfuerzos. Jockey Club sintió el desgaste y dependió de Morales, colgada como pívot para intentar lastimar de contragolpe. Roció Sáez y un doblete de Tuti Freixas (goleadora del torneo) liquidaron la historia y le dieron al Poli una nueva estrella local, la octava en fila. Una verdadera aplanadora.
El cuadro de honor del Clausura de futsal
Campeón: Cemenista.
Sub-campeón: Jockey Club.
Goleadora: Agustína Freixas (Cemenista).
Valla menos vencida: General San Martín Pacífico.
La Selección argentina avanza en el Mundial de fusal
En el primer certamen femenino de la historia a nivel ecuménico (en Filipinas), la Selección argentina sigue soñando despierta. Con las mendocinas Mailén Romero y Ana Ontiveros, las chicas golearon a Colombia 4 a 1 y esperan por el vencedor de Italia o Portugal para el duelo de semifinales.