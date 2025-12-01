Inicio Ovación Futsal Selección argentina
A dos pasos

La Selección argentina goleó a Colombia y está en semis del Mundial de futsal

En el primer Mundial de la historia, la Selección argentina de futsal avanza a paso firme. Triunfo ante Colombia y título a dos pasos.

Por UNO
La Selección argentina está en semis del Mundial femenino de futsal.

La Selección argentina está en semis del Mundial femenino de futsal.

AFA

El primer Mundial de futsal femenino de FIFA tiene a la Selección argentina a solo dos instancias del título. En otra sólida actuación colectiva en el certamen de Filipinas, las chicas vencieron a Colombia 4 a 1 y se metieron en las semifinales del torneo ecuménico con presencia mendocina.

Mailén Romero y Ana Ontiveros fueron parte del equipo albiceleste que le ganó a su par cafetero con contundencia. Lucía Rossi, en dos oportunidades, la capitana Carina Núñez y Silvina Nava fueron las goleadoras del seleccionado subcampeón de América y sexto de ranking de la FIFA.

futsal
La Selecci&oacute;n argentina est&aacute; en semis y espera por Italia o Portugal.

La Selección argentina está en semis y espera por Italia o Portugal.

Con puntaje perfecto, la Selección argentina sigue sorteando instancias: ganó todos los partidos de la fase de grupos (Marruecos, Polonia y Filipinas) más el reciente triunfo contra Colombia. Los números hablan por sí solos: 18 goles a favor y solo 4 tantos en contra.

La semifinal será el próximo viernes 5 de diciembre a las 7:00 contra Portugal, aplastante ganador del grupo C y candidato a la corona, o Italia, segunda de la zona que ganó Brasil, la mayor potencia de la disciplina y principal aspirante al título.

Fin de semana de finales en el futsal local

En un sábado y domingo repleto de definiciones, el estadio Aconcagua Arena disfrutó de dos días a puro futsal. En las primeras (Futsal Premium), Jockey Club festejó en masculino al vencer a Andes Talleres en penales 3 a 2, mientras que en femenino, Cementista derrotó al Burrero 6 a 2 y logró su octavo título en fila.

Temas relacionados:

Más sobre Futsal

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas