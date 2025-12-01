La Selección argentina goleó a Colombia y está en semis del Mundial de futsal

Mailén Romero y Ana Ontiveros fueron parte del equipo albiceleste que le ganó a su par cafetero con contundencia. Lucía Rossi, en dos oportunidades, la capitana Carina Núñez y Silvina Nava fueron las goleadoras del seleccionado subcampeón de América y sexto de ranking de la FIFA.

futsal La Selección argentina está en semis y espera por Italia o Portugal.

Con puntaje perfecto, la Selección argentina sigue sorteando instancias: ganó todos los partidos de la fase de grupos (Marruecos, Polonia y Filipinas) más el reciente triunfo contra Colombia. Los números hablan por sí solos: 18 goles a favor y solo 4 tantos en contra.