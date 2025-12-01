La Selección argentina goleó a Colombia y está en semis del Mundial de futsal
En el primer Mundial de la historia, la Selección argentina de futsal avanza a paso firme. Triunfo ante Colombia y título a dos pasos.
Por UNO
El primer Mundial de futsal femenino de FIFA tiene a la Selección argentina a solo dos instancias del título. En otra sólida actuación colectiva en el certamen de Filipinas, las chicas vencieron a Colombia 4 a 1 y se metieron en las semifinales del torneo ecuménico con presencia mendocina.
Mailén Romero y Ana Ontiveros fueron parte del equipo albiceleste que le ganó a su par cafetero con contundencia. Lucía Rossi, en dos oportunidades, la capitana Carina Núñez y Silvina Nava fueron las goleadoras del seleccionado subcampeón de América y sexto de ranking de la FIFA.
Con puntaje perfecto, la Selección argentina sigue sorteando instancias: ganó todos los partidos de la fase de grupos (Marruecos, Polonia y Filipinas) más el reciente triunfo contra Colombia. Los números hablan por sí solos: 18 goles a favor y solo 4 tantos en contra.
La semifinal será el próximo viernes 5 de diciembre a las 7:00 contra Portugal, aplastante ganador del grupo C y candidato a la corona, o Italia, segunda de la zona que ganó Brasil, la mayor potencia de la disciplina y principal aspirante al título.
Fin de semana de finales en el futsal local
En un sábado y domingo repleto de definiciones, el estadio Aconcagua Arena disfrutó de dos días a puro futsal. En las primeras (Futsal Premium), Jockey Club festejó en masculino al vencer a Andes Talleres en penales 3 a 2, mientras que en femenino, Cementista derrotó al Burrero 6 a 2 y logró su octavo título en fila.