Futsal

Jockey sumó un nuevo título y se coronó en el Torneo Clausura ante Talleres, por penales

Jockey Club y Andes Talleres definieron el torneo Clausura masculino de futsal y el Burrero se impuso en los penales.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Jockey es campeón otra vez.

Foto: Fabián Salamone/UNO

Jockey Club y Andes Talleres definieron la final del Torneo Clausura masculino de futsal. El Matador, el mejor del Apertura, ante el Burrero, el mejor del país tras su título en la División de Honor.

El primer tiempo jugado en el Aconcagua Arena tuvo a un Andes Talleres concentrado, cerrado cerca de Federico Pérez y saliendo rápido de contra. Así encontró los dos goles que lo pusieron rápidamente arriba en el marcador. Salida rápida, pelota al segundo palo. Facundo Gómez rompió el cero y Santiago Martínez amplió la ventaja.

Jockey Club lo buscó con la tenencia y la posesión de la pelota, aunque le costó generar peligro en el arco rival. Sin embargo, el peso de las individuales se hizo presente: contra y gol de Nicolás Díaz para irse al descanso 2 a 1.

En el complemento, las emociones escasearon. Andes Talleres se fue aferrando a la diferencia mínima y defendió bien esa distancia. Pero la diferencia la marcó Gaspar Batiz, importado de Paraguay para la final, y el 10 dio la cara: cuando el reloj se moría, clavó una bomba para llevar la final al alargue.

Cerrado el suplementario, los penales dirimieron la historia: el Jockey acertó todo lo que pateó y se quedó con el título por 3 a 2, cerrando un semestre dorado ya que ganó Clausura, Copa Mendoza y División de Honor.

