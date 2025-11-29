Jockey sumó un nuevo título y se coronó en el Torneo Clausura ante Talleres, por penales

El primer tiempo jugado en el Aconcagua Arena tuvo a un Andes Talleres concentrado, cerrado cerca de Federico Pérez y saliendo rápido de contra. Así encontró los dos goles que lo pusieron rápidamente arriba en el marcador. Salida rápida, pelota al segundo palo. Facundo Gómez rompió el cero y Santiago Martínez amplió la ventaja.

IMG_7816

Jockey Club lo buscó con la tenencia y la posesión de la pelota, aunque le costó generar peligro en el arco rival. Sin embargo, el peso de las individuales se hizo presente: contra y gol de Nicolás Díaz para irse al descanso 2 a 1.