Fin de semana a puro fútbol de salón: las 10 finales de FEFUSA que se jugarán en el Arena Aconcagua

FEFUSA se prepara para un fin de semana inolvidable. Todas las categorías de Primera tendrán un nuevo campeón

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone
Christian Sosa / Futsal de Primera

Como suele ocurrir en el cierre de cada semestre, FEFUSA se prepara para vivir un fin de semana a puro fútbol de salón. El Arena Aconcagua es el escenario elegido para las finales de todas las categorías de Primera, tanto masculinas como femeninas. Talleres-Jockey (masculino) y Cementista-Jockey (femenino), serán la frutilla del postre en cada una de las jornadas.

Entre sábado y domingo, el ente madre del deporte en la provincia afrontará una serie de diez partidos definitorios. Tal y como sucedió en diciembre del 2023, el recinto ubicado en el parque General San Martín será el encargado de recibir la fiesta.

Talleres futsal
Andes Talleres venció a Don Orione y fue campeón del torneo Apertura.

El nuevo formato de FEFUSA

Cabe recordar que a inicios de la corriente temporada FEFUSA estrenó nuevo formato en sus torneos de Primera. La FSP, que ahora cuenta con 16 equipos, tuvo a Andes Talleres como el ganador del torneo Apertura. El Matador buscará el bicampeonato enfrentando a Jockey este sábado a partir de las 19.

La Serie A (ex Primera B), cuenta con dos zonas de 14 clubes. Cada uno de los grupos tendrá su final y entre los campeones de cada torneo definirán los ascensos y promociones para dar el salto de categoría. El que conquistó el Apertura se medirá con el que ganó el Clausura y el que triunfe jugará el 2026 en la FSP. El que pierda, jugará le reválida con uno de los clubes de la categoría superior.

La Serie B resultó de la unificación de la Primera C con la D. Este certamen está conformado por cuatro zonas (dos de 15 equipos y dos de 14). Al igual que en la Serie A, cada grupo jugará su final y los ascensos y promociones se determinarán de la misma manera.

En la rama femenina, la reestructuración fue similar. La FSP cuenta con 14 clubes, la Serie A con 12 y, por último, la Serie B con 31, distribuidos en dos zonas de 10 y una de 11.

Jockey Club
Jockey venció a Independiente Rivadavia y sacó boleto para la final.

El cronograma de las finales de FEFUSA

Sábado 29/11

  • 12 hs - Serie B (Zona A) - Masculino - Alianza Guaymallén B vs. COP B
  • 14 hs - Serie B (Zona B) - Masculino - Independiente Rivadavia B vs. Villa Hipódromo B
  • 16 hs - Serie B - Femenino - Guaymallén B vs. Petroleros - YPF
  • 19 hs - Premium - Masculino - Andes Talleres vs. Jockey Club
  • 21 hs - Serie A (Zona A) - Masculino - Covimeni vs. Jockey Club B

Domingo 30/11

  • 12 hs - Serie B (Zona C) - Masculino - Muni Luján vs. Nuestra Señora de Luján
  • 14 hs - Serie B (Zona D) - Masculino - Ujemvi vs. Deportivo Maipú B
  • 16 hs - Serie A - Femenino - Godoy Cruz vs. Luján Sport Club
  • 18 hs - Serie A (Zona B) - Masculino - Universidad Maza vs. Godoy Cruz B
  • 21 hs - Premium) - Femenino - Cementista vs. Jockey Club

Cómo comprar entradas para las finales

Todos aquellos que deseen asistir a las finales deberán comprar su ticket a través de la plataforma de Access Fan. Con su entrada, la cual tiene un costo de $5.000, podrán disfrutar de todos los partidos de la jornada. Cabe resaltar que se vende un ingreso por día (aquellos que quieran concurrir tanto sábado como domingo, deberán realizar dos transacciones).

