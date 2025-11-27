Fin de semana a puro fútbol de salón: las 10 finales de FEFUSA que se jugarán en el Arena Aconcagua

La Serie A (ex Primera B), cuenta con dos zonas de 14 clubes. Cada uno de los grupos tendrá su final y entre los campeones de cada torneo definirán los ascensos y promociones para dar el salto de categoría. El que conquistó el Apertura se medirá con el que ganó el Clausura y el que triunfe jugará el 2026 en la FSP. El que pierda, jugará le reválida con uno de los clubes de la categoría superior.

La Serie B resultó de la unificación de la Primera C con la D. Este certamen está conformado por cuatro zonas (dos de 15 equipos y dos de 14). Al igual que en la Serie A, cada grupo jugará su final y los ascensos y promociones se determinarán de la misma manera.

En la rama femenina, la reestructuración fue similar. La FSP cuenta con 14 clubes, la Serie A con 12 y, por último, la Serie B con 31, distribuidos en dos zonas de 10 y una de 11.

Jockey Club Jockey venció a Independiente Rivadavia y sacó boleto para la final. Christian Sosa / Futsal de Primera

El cronograma de las finales de FEFUSA

Sábado 29/11

12 hs - Serie B (Zona A) - Masculino - Alianza Guaymallén B vs. COP B

14 hs - Serie B (Zona B) - Masculino - Independiente Rivadavia B vs. Villa Hipódromo B

16 hs - Serie B - Femenino - Guaymallén B vs. Petroleros - YPF

19 hs - Premium - Masculino - Andes Talleres vs. Jockey Club

21 hs - Serie A (Zona A) - Masculino - Covimeni vs. Jockey Club B

Domingo 30/11

12 hs - Serie B (Zona C) - Masculino - Muni Luján vs. Nuestra Señora de Luján

14 hs - Serie B (Zona D) - Masculino - Ujemvi vs. Deportivo Maipú B

16 hs - Serie A - Femenino - Godoy Cruz vs. Luján Sport Club

18 hs - Serie A (Zona B) - Masculino - Universidad Maza vs. Godoy Cruz B

21 hs - Premium) - Femenino - Cementista vs. Jockey Club

Cómo comprar entradas para las finales

Todos aquellos que deseen asistir a las finales deberán comprar su ticket a través de la plataforma de Access Fan. Con su entrada, la cual tiene un costo de $5.000, podrán disfrutar de todos los partidos de la jornada. Cabe resaltar que se vende un ingreso por día (aquellos que quieran concurrir tanto sábado como domingo, deberán realizar dos transacciones).