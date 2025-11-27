La Selección argentina goleó a Filipinas y avanza en el Mundial de futsal

Tras las victorias contra Marruecos y Polonia (el rival a vencer) en los primeros dos encuentros , el cierre del grupo era ante el local, a priori, el rival más débil de la zona. Con buen juego, contundencia y efectividad, la Selección argentina se quedó con el triunfo por 5 a 1 gracias a los tantos de la mendocina Mailén Romero, Villalba, Natta, Chiesa y Quevedo.

Con puntaje perfecto, la Selección argentina se aseguró el primer lugar del grupo. A la próxima instancia avanzarán los dos mejores de las 4 zonas pero habrá que esperar el cierre de todos los partidos para determinar cuál es el rival para abrir el camino de play offs rumbo al sueño ecuménico. El adversario saldrá de Colombia o Tailandia.