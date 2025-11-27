Inicio Ovación Futsal Selección argentina
La Selección argentina goleó a Filipinas y avanza en el Mundial de futsal

Con gol mendocino, la Selección argentina cerró con un nuevo triunfo la fase de grupos y ya está en cuartos de final

Por UNO
La Selección argentina está en cuartos de final del Mundial de futsal.

No hay nadie que detenga a la Selección argentina. El Mundial femenino de Filipinas futsal cerró para la albiceleste una primera fase perfecta y el sueño de quedar en la historia está más latente que nunca. En la última fecha, fue triunfo de las chicas 5 a 1 con gol mendocino en una jornada perfecta.

Tras las victorias contra Marruecos y Polonia (el rival a vencer) en los primeros dos encuentros , el cierre del grupo era ante el local, a priori, el rival más débil de la zona. Con buen juego, contundencia y efectividad, la Selección argentina se quedó con el triunfo por 5 a 1 gracias a los tantos de la mendocina Mailén Romero, Villalba, Natta, Chiesa y Quevedo.

Con puntaje perfecto, la Selección argentina se aseguró el primer lugar del grupo. A la próxima instancia avanzarán los dos mejores de las 4 zonas pero habrá que esperar el cierre de todos los partidos para determinar cuál es el rival para abrir el camino de play offs rumbo al sueño ecuménico. El adversario saldrá de Colombia o Tailandia.

Colombia o Tailandia, el rival de la Selecci&oacute;n argentina en cuartos de final.

Se define el torneo Clausura de futsal

El certamen local tendrá su definición este fin de semana para ambas categorías de la categoría Premium. El sábado será el turno de la final del masculino: Jockey festejó eliminó a Independiente Rivadavia y sacó boleto para la final del próximo sábado. El duelo por el título será ante Andes Talleres, el sábado, desde las 19.

En tanto que el femenino tendrá su duelo inal el domingo, desde las 21, entre Cementista y Jockey Club. El escenario elegido es el Arena Aconcagua y la transmisión estará a cargo de DeporTV.

