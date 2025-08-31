Truco de costura en casa: cómo hacer una estampa 3D en tu ropa y accesorios

bordado a mano La costura en casa mejora la concentración, favorece la motricidad y ayuda a disminuir el consumo de ropa industrializada.

Paso a paso y con un truco: cómo bordar tu ropa en casa, a mano y con 2 materiales

Para realizar este truco de costura en casa solo vas a necesitar dos materiales: una pistola de silicona y lana fina o hilos gruesos de los colores que prefieras.

También necesitarás un lápiz para marcar la tela, agujas y una prenda de ropa lista para ser intervenida.

tutorial de bordado Fotos tomadas del tutorial de bordado de AleexGalvann.

Coloca la prenda de ropa o accesorio que deseas bordar sobre la mesa de trabajo, bien extendida y tensa. Dibula las letras o patrón que vas a bordar. El segundo paso de este truco es muy importante. Marca todo el dibujo con silicona líquida asegurándote de no quemar las telas, en tejidos muy delicados utiliza la silicona que no se calienta y viene en pote. Comienza a bordar el dibujo, cambiando de colores y siempre con un punto muy apretado. En el tutorial puedes observarlo mejor.

Un truco de costura en casa y algo más: cuál es la historia del bordado

Los bordados proporcionan un estilo canchero y original a la ropa. Las telas bordadas son un símbolo de elegancia, una expresión artística y un lienzo que carga una obra de arte.

El bordado nace con las civilizaciones antiguas, específicamente en China y Egipto hace más de 5000 años, cuando la ropa, accesorios religiosos y artículos personales se bordaban con hilos de colores y técnicas manuales.

mujeres bordando Una tarea cargada de historia y evolución.

Este trabajo en telas, que hoy podemos realizar desde la comodidad de casa o mandarlo a coser, en sus inicios representaba nobleza y estatus. Ya en la Edad media, la iglesia y los nobles toman esta técnica para distinguir su ropa y elementos de los otros escalones de la sociedad.

Luego de la Revolución Industrial y las creaciones de máquinas que automatizaban y estandarizaban los procesos, el bordado dejó de ser cosa de nobles y pasó a ser un producto de gran escala para masas más grandes de la población. Es por este recorrido, que hoy podemos utilizar un truco y bordar ropa a mano.