Cómo es la receta del Tiramisú fácil: es con vainillas, lleva 4 ingredientes y es rápido de hacer

Pero, si deseas darle más sabor y humedad a tu receta de tiramisú, puedes sumar un chorrito de licor y de ron en la preparación. ¡Manos a la obra!

tiramisu.jpg El tiramisú es una de las recetas italianas para el postre más preparadas del mundo, ya que el café es un gusto universal.

Recetas: tiramisú fácil con vainillas

La receta del tiramisú fácil lleva vainillas en reemplazo de los bizcochos de soletilla. Además, el relleno no se prepara con huevo, por lo que es mucho más sencillo de hacer y queda perfecto. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

200 gramos de queso crema

1 cucharadita de café molido

3/4 taza de azúcar impalpable

Cacao puro en polvo

Vainillas, c/n

1 cucharada de licor (opcional)

1 cucharada de ron (opcional)

TIRAMISÚ (1).jpg El tiramisú fácil se prepara con vainillas y su relleno no lleva huevo, por lo que puede prepararlo cualquier persona en el hogar.

Cómo preparar un tiramisú fácil: la receta con vainillas, paso a paso

Para comenzar, en un bowl grande, bate el queso crema a temperatura ambiente junto con el azúcar impalpable, el café, el licor y el ron hasta que quede una mezcla suave. A continuación, troza las vainillas, humédecelas con un chorrito de licor y forma la base del tiramisú. Añádele la mezcla de crema por encima y espolvorea con cacao en polvo, los pedacitos de vainilla sobrantes y un poco de cacao en polvo. Para terminar, reserva el tiramisú en la heladera por media hora para que se enfríe bien antes de servir.

El tiramisú no solo es uno de los postres más fáciles de preparar, sino que, para muchos, está entre los mejores del mundo. Es que el amargor del café combina con el dulzor del azúcar y la suavidad de la crema, y con la textura húmeda de las vainillas.

Si eres amante del café, acompáñalo con un pocillo de esta infusión. Otra opción es disfrutar el tiramisú con un licor de dulce de leche o chocolate.