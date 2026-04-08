Condenaron al Dientón: a sus 19 años baleó a 4 personas y concretó el crimen de una de ellas

alejandro pujado dienton crimen El criminal juvenil cuando fue detenido.

Los 4 crímenes del Dientón

En orden cronológico, el 13 de septiembre pasado en horas de la madrugada el Dientón Pujado atacó con una pistola a Thomás Bejamín Morales, un chico de 17 años, en las inmediaciones de calle Independencia de Las Heras. La víctima, con quien tenían disputas vinculadas a las drogas, se desvaneció en el lugar y murió minutos después. El asesino fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En octubre cometió 2 ataques armados similares en Las Heras, aunque no alcanzó a concretar la muerte de las víctimas y quedaron calificados como tentativas. El primero fue el día 16, a las 19.30, en el barrio Belgrano. En esa ocasión le disparó 4 veces a un joven de 24 años que circulaba en moto por la zona. Las balas impactaron en su hombro, axila y espalda. El chico se salvó tras ser internado en el hospital Carrillo por sus familiares.

En tanto que el 24 de octubre a las 17.30 otro joven de 18 años estaba manejando en moto por el barrio 26 de Enero cuando fue baleado por el Dientón Pujado. Recibió un disparo por la espalda pero alcanzó a manejar hasta la casa de un familia que lo trasladó al mismo nosocomio y pudo salvar su vida.

Finalmente, minutos antes de la medianoche del 1 de noviembre, el Dientón Pujado intentó cometer un femicidio. En calle México de Las Heras, donde vivía la joven de 18 años, mantuvieron una discusión y le efectuó un disparo en la panza. La víctima del crimen logró sobrevivir tras ser internada en el Hospital Central.