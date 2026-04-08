En un lapso de 3 meses cometió 4 ataques armados en Las Heras. En uno de ellos, la víctima perdió la vida. Ahora, el joven de 19 años que fue uno de los delincuentes juveniles más buscados a fines del año pasado fue condenado tras admitir sus crímenes.
Condenaron al Dientón: a sus 19 años baleó a 4 personas y concretó el crimen de una de ellas
Alejandro Pujado fue sentenciado a 17 años de prisión en un un juicio abreviado donde admitió haber cometido el crimen y otros tres ataques armados
Alejandro Rubén Pujado, más conocido en el ambiente como Dientón, fue detenido el 6 de noviembre pasado en horas de la tarde cuando caminaba por la zona de La Favorita, en el oeste de Ciudad. Los investigadores lo tenían sindicado en al menos 4 hechos de sangre ocurridos semanas atrás. Además, tenía escondida en su campera un revólver calibre 22.
El joven no sólo fue imputado por la tenencia ilegal de arma de fuego sino también por los 4 homicidios -3 de ellos en tentativa- y quedó complicado en la investigación. Las pruebas lo acorralaron tanto que este miércoles decidió pasar por un juicio abreviado donde admitió todos los hechos y fue condenado a 17 años de prisión.
Los 4 crímenes del Dientón
En orden cronológico, el 13 de septiembre pasado en horas de la madrugada el Dientón Pujado atacó con una pistola a Thomás Bejamín Morales, un chico de 17 años, en las inmediaciones de calle Independencia de Las Heras. La víctima, con quien tenían disputas vinculadas a las drogas, se desvaneció en el lugar y murió minutos después. El asesino fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
En octubre cometió 2 ataques armados similares en Las Heras, aunque no alcanzó a concretar la muerte de las víctimas y quedaron calificados como tentativas. El primero fue el día 16, a las 19.30, en el barrio Belgrano. En esa ocasión le disparó 4 veces a un joven de 24 años que circulaba en moto por la zona. Las balas impactaron en su hombro, axila y espalda. El chico se salvó tras ser internado en el hospital Carrillo por sus familiares.
En tanto que el 24 de octubre a las 17.30 otro joven de 18 años estaba manejando en moto por el barrio 26 de Enero cuando fue baleado por el Dientón Pujado. Recibió un disparo por la espalda pero alcanzó a manejar hasta la casa de un familia que lo trasladó al mismo nosocomio y pudo salvar su vida.
Finalmente, minutos antes de la medianoche del 1 de noviembre, el Dientón Pujado intentó cometer un femicidio. En calle México de Las Heras, donde vivía la joven de 18 años, mantuvieron una discusión y le efectuó un disparo en la panza. La víctima del crimen logró sobrevivir tras ser internada en el Hospital Central.