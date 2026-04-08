Abuso en el Club Alemán: la madre de una acusada aseguró que fue "un juego" inflado con morbo

club aleman 2 La madre de una de las acusadas de abuso sexual en el club Aleman, negó que se tratara de eso, y lo calificó como un "juego" que se infló por "morbo".

La causa está en manos de otro fiscal

Y recalcó: "Todo ha sido tergiversado. Se le ha dado connotación sexual a todo lo que sucedió. Se ha sacado de contexto y se ha contado de una manera morbosa. Porque acá hay un morbo detrás".

Para la mujer la situación judicial de las jugadoras del Club Alemán se complicó cuando los padres de la denunciante -una chica que tenía 16 años en el 2023- acudieron a los medios de comunicación. "Estamos donde estamos porque lo llevaron a los medios", afirmó.

Y aseguró que antes de que eso ocurriera, el perito judicial "dijo que ella no había sido víctima de abuso sexual. Que ella había problematizado una situación y que ella estaba mal porque se tuvo que cambiar de club".

Lo cierto es que si bien la primera fiscal de la causa María de las Mercedes Moya decretó el archivo del expediente el 2 de junio de 2025, los abogados de la familia de la denunciante, Lucas Lecour y Francisco Machuca, apelaron esa decisión y lograron que el juez Diego Flamant revoque el archivo.

Ese magistrado consideró que desde un principio la víctima declaró que no le había gustado lo ocurrido y que el delito de abuso no sólo se refiere a una alteración en la libertad sexual sino también en el pudor sexual. En concreto, ordenó que se profundice la pesquisa bajo el mando de otro fiscal.

Qué denunció la adolescente y qué acotó la madre de una acusada

De acuerdo a la imputación, el 20 de abril de 2023 cerca de las 23 se realizó un ritual de bienvenida a 6 menores de edad que fueron ascendidas al equipo de primera de hockey sobre césped. A las jóvenes les dijeron que debían llevar ropa para "mancharse" y las hicieron ingresar al baño de la cancha del Club Alemán.

Según la denunciante, le hicieron sacar el corpiño y taparse con papeles. Luego le vendaron los ojos con toallitas higiénicas femeninas. Mientras le gritaban frases de connotación sexual, la obligaron a gritar "¡gol!" y le metieron una salchicha en la boca. También le colocaron una morcilla entre su calza y su bombacha. Le arrojaron a la cara un preservativo con yogurt en su interior, y le cortaron y tiñeron el pelo.

Este miércoles, la madre de una de las acusadas se refirió a ese ritual como "una broma, además hubo concursos de baile, a algunas las tiñeron, a las que no quisieron no se las tiñó" y aseguró que los elementos que se usaron -en referencia a las salchichas y la morcilla- "se usaron como un chiste. Pasamos de hablar de una broma, de juegos, a abuso sexual. Es un montón".

Todo el festejo ocurrió en un lugar "abierto y confiable. El camarín no tiene ni picaporte", marcó en referencia a que cualquier persona pudo haber entrado en medio del "juego".

La mujer aseguró que tanto su hija como el resto de las acusadas están siendo asediadas en las redes sociales y condenadas socialmente.

El expediente está en manos del fiscal de Delitos Sexuales, Mauro Perassi, quien en conjunto con su fiscal en jefe avanzó con imputar a las 10 jugadoras por abuso sexual simple agravado por la participación de 2 o más personas, carátula que prevé de 3 a 10 años de prisión.