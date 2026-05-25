Quién es la joven argentina intensamente buscada en Chile: alertó que la estaban siguiendo

salteña Los datos de la argentina desaparecida en Chile.

“Hoy su familia teme seriamente por su integridad física y psicológica. Pedimos máxima difusión en Argentina y Chile”, señalaron desde la Fundación a través de una publicación difundida en redes sociales.

Búsqueda de la argentina en Chile: vivía en Punta de Lobos

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Lourdes Rosario Brizuela había viajado a Chile en diciembre de 2025 y actualmente residía en Punta de Lobos, una localidad situada en las afueras de Pichilemu.

Mientras avanza la investigación, familiares y organizaciones buscan ampliar la difusión del caso para obtener datos que permitan localizarla.

También se dieron a conocer detalles físicos para facilitar su identificación. La joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene el cabello castaño claro, ondulado y hasta los hombros.

Además, presenta una quemadura en la mano izquierda y un lunar marrón grande en el pecho. Entre sus tatuajes figuran una luna junto a dos astronautas en la pierna izquierda y un símbolo tatuado en la nuca.

La familia pidió colaboración tanto en Argentina como en Chile y solicitó que cualquier información que pueda ayudar a encontrarla sea comunicada de inmediato a las autoridades o a la Fundación Volviendo a Casa.