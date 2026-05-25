Una intensa búsqueda se desarrolla en Chile para encontrar a Lourdes Rosario Brizuela, una joven salteña que desapareció después de advertirle a su familia que estaba siendo perseguida. La última vez que fue vista fue el 20 de mayo en Pichilemu, una ciudad costera ubicada en el centro del país.
Quién es la joven argentina intensamente buscada en Chile: alertó que la estaban siguiendo
Lourdes Rosario Brizuela desapareció en Pichilemu tras enviar mensajes a su familia en los que aseguraba sentir miedo. Desesperada búsqueda
El caso tomó estado público luego de que la Fundación Volviendo a Casa difundiera el pedido de ayuda y confirmara que la familia perdió contacto con la joven tras una serie de mensajes enviados por WhatsApp, en los que expresaba temor y aseguraba que un grupo de personas la seguía.
Según trascendió, luego de esas conversaciones Lourdes dejó de responder llamadas, videollamadas y mensajes, situación que llevó a su madre a realizar la denuncia.
“Hoy su familia teme seriamente por su integridad física y psicológica. Pedimos máxima difusión en Argentina y Chile”, señalaron desde la Fundación a través de una publicación difundida en redes sociales.
Búsqueda de la argentina en Chile: vivía en Punta de Lobos
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Lourdes Rosario Brizuela había viajado a Chile en diciembre de 2025 y actualmente residía en Punta de Lobos, una localidad situada en las afueras de Pichilemu.
Mientras avanza la investigación, familiares y organizaciones buscan ampliar la difusión del caso para obtener datos que permitan localizarla.
También se dieron a conocer detalles físicos para facilitar su identificación. La joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene el cabello castaño claro, ondulado y hasta los hombros.
Además, presenta una quemadura en la mano izquierda y un lunar marrón grande en el pecho. Entre sus tatuajes figuran una luna junto a dos astronautas en la pierna izquierda y un símbolo tatuado en la nuca.
La familia pidió colaboración tanto en Argentina como en Chile y solicitó que cualquier información que pueda ayudar a encontrarla sea comunicada de inmediato a las autoridades o a la Fundación Volviendo a Casa.