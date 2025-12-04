"Nos, los representantes..." (qué bonita vecindad)

jura de diputados nacionales1 La diputada libertaria Virginia Gallardo juró vestida de blanco, para algunos, como si fuera una novia. Cámara de Diputados de la Nación

El miércoles se bajó del Senado una postulante electa -también involucrada en una causa de narcóticos hace 20 años en EE.UU.- quien sin embargo seguirá como diputada por restarle dos años de mandato en la Cámara Baja. ¿En qué quedamos? Hemos observado juramentar en el solemne acto a un diputado que hacía gestos de nariguetazos y dirigiendo el saludo nazi hacia la bancada libertaria.

Estos años han sido prolíficos en escandaletes. Se han filmado y amenazado a viva voz, se han chorreado con vasos de agua y no debería extrañar si se agarran de los pelos -literal- en plena sesión. "Las mujeres somos mucho más que un buen culo...", le retrucó una legisladora a un par desubicado, que en lugar de disculparse por su comentario dijo ser víctima de una manipulación tecnológica. Créase o no.

Todos recordamos a un legislador que levantó los deditos para intentar pasar inadvertido ante las cámaras cuando se aprobaba un generoso dietazo, con aguinaldo incluido. Saltan de una banca a otra sin rubor, se sacan fotos con genocidas sin hacerse cargo, alguno llegó opositor y salió oficialista.

Los nuevos pelean por la distribución de los despachos y circulan videos de los que andan a los empujones para ganar las mejores oficinas como si fueran hereditarias. A la hora de los debates piden la palabra en busca de convertirse en trending topic porque de argumentos tienen poco. Otros ni eso porque balbucean al hablar y, lo que es peor, no tienen nada para decir.

emir felix, luis petri, alvaro martinez Diputados mendocinos: el peronista Emir Félix y los libertarios Luis Petri y Álvaro Martínez. Foto: X Emir Félix

En este país generoso hemos tenido un senador estando condenado en varias instancias aferrado a una banca vitalicia y una presidenta del cuerpo también sentenciada por gravísimos hechos de corrupción. A muchos les cabría una ficha limpia a la mendocina, para que les impida pasar el filtro que aquí por mucho menos sirve como antídoto contra los corruptos.

Son los legisladores que supimos conseguir con las listas sábana que votamos por categoría, muchos de los que alimentan el espectáculo circense que dista mucho de la noble actividad que con destreza y creatividad transita por poblados para divertimento de grandes y chicos.

Se vienen tiempos de análisis y de debates parlamentarios de reformas estructurales. Habrá que apelar a los escasos legisladores que dignifican la representación, y que se destacan por capacidad y probidad, a quienes también los embarga la vergüenza ajena.