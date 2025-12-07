Alianzas líquidas: hace un mes Cornejo y De Marchi en contra, ahora juntos

EEUU red social tiktok.jpg TikTok, uno de los territorios donde se disputa el poder político en la actualidad. Imagen ilustrativa.

El que se va sin que lo echen…

No hará falta que les cuente lo que Cornejo pensaba de De Marchi hasta ayer al mediodía y viceversa. Más, quizá lo siguen pensando, pero las urnas están en juego y los intendentes necesitan ganar por paliza para poblar los concejos deliberantes de los suyos.

El consejo de la mesa de conducción de La Libertad Avanza liderado por Karina Milei y Lule Menem no es ambiguo: hay que ganar elecciones para mostrar victorias en los diarios a como dé lugar.

También pareciera ser el consejo que Mauricio Macri les ha bajado a los suyos por estas pampas. Así se han movido, comprando y vendiendo voluntades para construir mayorías con fórceps. Y lo lograron.

Esteban Allasino junto a Cornejo y Natalio Mema El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino (PRO), considera seriamente la posibilidad de aliarse con los cornejistas. Su departamento es el bastión del demarchismo. Foto: Gobierno de Mendoza

Orfebrería casta style

Fuerte aplauso para Javier Milei, quien construyó cual orfebre una primera minoría en el Congreso, de la mano de los Menem y su hermana Karina, metiéndose al hueso de la interna peronista y partiéndolos en las provincias norteñas.

Difícil creer que los métodos que se utilizan para “seducir” legisladores y gobernadores sean muy diferentes a los que usaba “la casta” peronista y radical allá lejos y hace tiempo.

¿Cómo se abrocha el apoyo de un gobernador que no es de tu partido? ¿Cómo se pasa un diputado o un senador que no es de tu color político a tu redil? En matemática y en estas cosas de la política, 2+2 son cuatro. O el famoso “toma y daca”.

El griterío del PJ quedó chiquito

Imagínense que con este grado de amistades oportunistas uno se va a asombrar por separaciones y griteríos internos como los del PJ donde Anabel Fernández Sagasti prometió dinamitar todo por la decisión del peronismo de definir las listas de concejales de los departamentos que votarán en febrero con una mesa chica de 8 dirigentes a la que capaz ni esté invitada.

Las fugas en el peronismo que le permitieron al presidente consolidar una primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación son una muestra clara de esta liquidez que pareciera ir por todo. Ni los partidos fundados hace 100 años pueden garantizar la fidelidad de los suyos.

anabel fernandez sagasti (2).jpg La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Ayer solo, hoy con vos, mañana vemos

Allasino fue con el armado de Provincias Unidas en octubre siguiendo el pedido del PRO orgánico, que también mostró ambigüedades sacrificando a Álvaro Martínez -que jugó en la lista de Cornejo y Milei y ya confirmó su transfugueada afiliándose a LLA-.

En definitiva, Cornejo y De Marchi en contra en esa parada electoral y juntos en febrero: “Provincias Unidas no existe más”, me dijo hace un par de días un legislador de La Unión Mendocina, quien también me aseguró que en febrero la alianza con Cornejo se extenderá a todos los departamentos que eligen concejales.

La madre de las alianzas líquidas

La que la ve desde la década del '70 y quedó a la cabeza del salto style es una de las figuras políticas más envidiables de los últimos tiempos en la Argentina: Patricia Bullrich, una dama de hierro argenta a la que la gente le perdona todo. Una Mirtha Legrand de la política.

Patricia Bullrich Patricia Bullrich, una inagotable de la política argentina. Imagen ilustrativa. Noticias Argentinas

Estuvo con radicales de todos los matices y con peronistas varias veces, menos con los Kirchner. Es bien de derecha y no lo disimula, ha habitado al menos en 7 partidos que incluyen entre otros el menemismo, el partido de Cavallo, la Alianza, la Coalición Cívica, el PRO (partido que presidió) y ahora LLA.

Se le paró de manos a los Moyano cuando nadie se les animaba y esos huevos la mantienen siempre vigente. Veremos qué regalito le tiene a Victoria Villarruel en el Senado. No debería dilapidar energía como la que tiró en la primera sesión so pena de cansarse muy rápido. Parece que ahí la batalla será larga.

@ManuelBelgrano

Como en la vida real, las redes sociales ocupan una parte importante en la dinámica de las relaciones entre personas de la política. Los dirigentes montan campañas en Instagram, comunican sus acciones primero que nada en X y muestran sus fotos de obras en Facebook.

La gente prefiere informarse rapidito y seguir con otra cosa. Así las simpatías por los dirigentes pueden durar una elección y para la próxima ya cambié de ropa, de ideas y el voto.

Pragmatismo extremo en la política como en la vida. Ya nadie lee plataformas electorales ni se informa de lo bueno que dejaron José de San Martín, Manuel Belgrano o alguno de los próceres que nunca tuvieron cuenta de Tiktok.