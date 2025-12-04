Seis propuestas para construir una estación transformadora en el Valle de Uco por U$S51 millones

El Gobierno espera -además- que con esta construcción se amplíe la frontera productiva de los tres departamentos del Valle de Uco.

alfredo cornejo y emir andraos Convivencia política. El intendente de Tunuyán Emir Andraos -peronista- saluda al gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Gobierno de Mendoza

Seis ofertas y 11 empresas

Las 6 propuestas recibidas se componen de11 empresas involucradas

Corporación del Sur SA/ Concret Mix SA UT

Distrocuyo SA

José Cartellone Construcciones Civiles SA

Montelectro SA/Tecsa SA UT

Laugero Construcciones SA/ Rovella Ingenieria y Construccion SA UT

Da Fré / Sowic UT

Alfredo Cornejo celebró la competencia entre empresas

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la apertura de sobres y detalló: "Contamos con 6 ofertas que involucran a 11 empresas. Algunas de ellas ya prestaban servicios al Estado y otras se suman. Que exista esta competencia habla de la responsabilidad con la que estamos ejecutando todas las obras del Fondo del Resarcimiento".

Son intervenciones que muchas veces no se ven, pero son las que permiten sostener y acompañar el crecimiento productivo y urbano de la provincia. Esta obra beneficiará a más de 150.000 mendocinos con un suministro eléctrico más estable y confiable en Tunuyán, Tupungato y San Carlos, permitiendo ampliar la frontera productiva del Valle de Uco Son intervenciones que muchas veces no se ven, pero son las que permiten sostener y acompañar el crecimiento productivo y urbano de la provincia. Esta obra beneficiará a más de 150.000 mendocinos con un suministro eléctrico más estable y confiable en Tunuyán, Tupungato y San Carlos, permitiendo ampliar la frontera productiva del Valle de Uco

La futura estación también habilitará ampliaciones en 132 kV convenientes para la región, entre ellas las vinculadas a Tunuyán, Pareditas y el cierre del anillo Valle de Uco mediante la ET Tupungato.

"Sin estas inversiones el Valle de Uco estaría condenado a seguir con las mismas actividades y en la misma escala” agregó Alfred Cornejo.