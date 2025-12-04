Seis propuestas para construir una estación transformadora en el Valle de Uco por U$S51 millones

Se realizó este jueves la apertura de sobres de la licitación para construir una nueva estación transformadora en el Valle de Uco, con una inversión de U$S51 millones procedentes del Fondos del Resarcimiento (ex Portezuelo del Viento).
Fueron 6 las ofertas por medio de 11 empresas, algunas de ellas nucleadoas en UTE (Unión Transitoria de Empresas).
El impacto de esta obra está previsto que alcance a 150.000 personas.
El Gobierno espera -además- que con esta construcción se amplíe la frontera productiva de los tres departamentos del Valle de Uco.
Seis ofertas y 11 empresas
- Corporación del Sur SA/ Concret Mix SA UT
- Distrocuyo SA
- José Cartellone Construcciones Civiles SA
- Montelectro SA/Tecsa SA UT
- Laugero Construcciones SA/ Rovella Ingenieria y Construccion SA UT
- Da Fré / Sowic UT
Alfredo Cornejo celebró la competencia entre empresas
El gobernador Alfredo Cornejo participó de la apertura de sobres y detalló: "Contamos con 6 ofertas que involucran a 11 empresas. Algunas de ellas ya prestaban servicios al Estado y otras se suman. Que exista esta competencia habla de la responsabilidad con la que estamos ejecutando todas las obras del Fondo del Resarcimiento".
La futura estación también habilitará ampliaciones en 132 kV convenientes para la región, entre ellas las vinculadas a Tunuyán, Pareditas y el cierre del anillo Valle de Uco mediante la ET Tupungato.
"Sin estas inversiones el Valle de Uco estaría condenado a seguir con las mismas actividades y en la misma escala” agregó Alfred Cornejo.