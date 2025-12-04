Dicen que "la tercera es la vencida". Esto habrá que preguntárselo a la diputada nacional por Mendoza Lourdes Arrieta, quien se acaba de unir al bloque " Provincias Unidas" en la Cámara Baja del Congreso Nacional.
Otra vez cambió de lugar su banca: Lourdes Arrieta se pasó a Provincias Unidas
La diputada mendocina que pertenecía al espacio "Coherencia" actualmente jugará en el equipo de los gobernadores, junto a otros diputados
Es la tercer vez que Arrieta cambia de lugar su banca. En el 2023, ingresó al Congreso por La Libertad Avanza y en ese momento, era la única diputada que le respondía directamente a Javier Milei y de hecho era la presidenta del partido del presidente y su hermana Karina Milei en Mendoza.
Pero, "una serie de eventos desafortunados" hizo que Arrieta se alejara del bloque de LLA y formara, en primer lugar, su propio bloque -Las Fuerzas del Cielo, Espacio Libertario- que trabajó coordinadamente con Desarrollo y Coherencia.
Sin embargo, el fin del 2025 y los albores del 2026 la tienen ya ingresando a "Provincias Unidas" el espacio político que formaron los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
El escándalo que envolvió la salida de Arrieta de LLA
En agosto del 2024, se hizo pública una noticia que terminó en escándalo. Lourdes Arrieta y otros diputados de LLA -puntualmente Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra- fueron de visita al penal de Ezeiza a reunirse con un grupo de represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre los que figuraba Alfredo Astiz.
Esa visita fue "el principio del fin" de la presencia de Arrieta en el bloque de LLA. Si bien en un principio no habló, luego intentó explicar que no sabía quienes eran los represores y finalmente explicó que la visita había sido idea de Martín Menem. La situación terminó en un tremendo escándalo, en el que la diputada acusó a Menem en plena sesión de Diputados.
Las escenas caóticas y peleas continuaron en la Cámara Baja con libertaria Lilia Lemoine de por medio -que defendía a Menem y tildaba a Arrieta de padecer algún tipo de desequilibrio emocional- y finalmente, Karina Milei decidió que Arrieta abandonara el bloque.
Ella formó en ese momento su unibloque "Fuerzas del Cielo", partido que terminó uniendo en interbloque con Desarrollo y Coherencia, junto a Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo Gustavo González. Pero actualmente, se fue con la banca hacia otra parte.
Con quien compartirá Arrieta el bloque Provincias Unidas
El bloque de los gobernadores Provincias Unidas quedó conformado, además de por la ex mileista mendocina, por Jorge Ávila de Chubut, Carolina Basualdo, Juan Brugge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Alejandra Torres de Córdoba, Gisela Scaglia y José Núñez de Santa Fe, Sergio Capozzi de Río Negro y Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán de Jujuy.
Además lo integrarán los diputados socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías y los radicales Mariela Coletta, Pablo Juliano, y Martín Lousteau.