Otra vez cambió de lugar su banca: Lourdes Arrieta se pasó a Provincias Unidas

Sin embargo, el fin del 2025 y los albores del 2026 la tienen ya ingresando a "Provincias Unidas" el espacio político que formaron los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Lourdes arrieta patitos.jpg Lourdes Arrieta llegó al Congreso como diputada de La Libertad Avanza, pero luego de un enfrentamiento con Martín Menem y Karina Milei, quedó afuera de este espacio.

El escándalo que envolvió la salida de Arrieta de LLA

En agosto del 2024, se hizo pública una noticia que terminó en escándalo. Lourdes Arrieta y otros diputados de LLA -puntualmente Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra- fueron de visita al penal de Ezeiza a reunirse con un grupo de represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre los que figuraba Alfredo Astiz.

Esa visita fue "el principio del fin" de la presencia de Arrieta en el bloque de LLA. Si bien en un principio no habló, luego intentó explicar que no sabía quienes eran los represores y finalmente explicó que la visita había sido idea de Martín Menem. La situación terminó en un tremendo escándalo, en el que la diputada acusó a Menem en plena sesión de Diputados.

Las escenas caóticas y peleas continuaron en la Cámara Baja con libertaria Lilia Lemoine de por medio -que defendía a Menem y tildaba a Arrieta de padecer algún tipo de desequilibrio emocional- y finalmente, Karina Milei decidió que Arrieta abandonara el bloque.

Ella formó en ese momento su unibloque "Fuerzas del Cielo", partido que terminó uniendo en interbloque con Desarrollo y Coherencia, junto a Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo Gustavo González. Pero actualmente, se fue con la banca hacia otra parte.

Con quien compartirá Arrieta el bloque Provincias Unidas

El bloque de los gobernadores Provincias Unidas quedó conformado, además de por la ex mileista mendocina, por Jorge Ávila de Chubut, Carolina Basualdo, Juan Brugge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Alejandra Torres de Córdoba, Gisela Scaglia y José Núñez de Santa Fe, Sergio Capozzi de Río Negro y Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán de Jujuy.

Además lo integrarán los diputados socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías y los radicales Mariela Coletta, Pablo Juliano, y Martín Lousteau.