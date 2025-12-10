Luis Petri respondió con ironía a las críticas por los F 16: "Ahora son todos sommeliers de aviones"

aviones F 16 Argentina incorporó 6 aviones caza F 16 procedentes de Dinamarca, X de Luis Petri

Luis Petri defendió la compra de los aviones F 16

Luis Petri reivindicó la incorporación de aviones F 16 por parte del gobierno argentino, "como forma de respaldar a sus Fuerzas Armadas. Es la compra más importante en los últimos 40 años y representa un salto tecnológico de 30 años por lo menos”.

En declaraciones a la señal de noticias TN, Petri afirmó: “A mí las críticas del kirchnerismo me tienen sin cuidado porque ellos demonizaban a las fuerzas armadas, las destrataban y las desfinanciaban”.

“Ellos dicen que estuvieron a punto de comprar aviones JF-17 chinos y no lo hicieron, lo hubiesen hecho, porque hace 40 años que no se hacen compras relevantes” , sumó.

Agregó que “este gobierno tiene la decisión de respaldar a sus Fuerzas Armadas, y una forma de hacerlo es equipándolas y prefieron priorizar la opinión de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea que estaban emocionados al recibir los nuevos aviones".

