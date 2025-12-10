Luis Petri salió este miércoles a responder las críticas, sobre todo del kirchnerismo, por la compra de los aviones Caza F 16 a Dinamarca. El mendocino apeló a una ironía para responder los cuestionamientos: "Ahora se han transformado todos en sommeliers de aviones caza”.
Luis Petri respondió con ironía a las críticas por los F 16: "Ahora son todos sommeliers de aviones"
El ex ministro de Defensa y ahora diputado nacional Luis Petri aseguró que la compra de los aviones F 16 fue la más importante en 40 años
El acto de incorporación de las nuevas aeronaves a la Fuerza Aérea fue el último de Luis Petri como ministro de Defensa de la Nación la semana pasada. Ahora ejerce como diputado nacional por Mendoza en representación de La Libertad Avanza.
En esa actividad desarrollada en Córdoba, a Petri se lo vio junto al presidente Javier Milei y su hermana Karina y también con su sucesor en el área de Defensa, Carlos Presti, el primer militar que se hace cargo del área de Defensa desde el retorno de la democracia.
Luis Petri defendió la compra de los aviones F 16
Luis Petri reivindicó la incorporación de aviones F 16 por parte del gobierno argentino, "como forma de respaldar a sus Fuerzas Armadas. Es la compra más importante en los últimos 40 años y representa un salto tecnológico de 30 años por lo menos”.
En declaraciones a la señal de noticias TN, Petri afirmó: “A mí las críticas del kirchnerismo me tienen sin cuidado porque ellos demonizaban a las fuerzas armadas, las destrataban y las desfinanciaban”.
“Ellos dicen que estuvieron a punto de comprar aviones JF-17 chinos y no lo hicieron, lo hubiesen hecho, porque hace 40 años que no se hacen compras relevantes” , sumó.
Agregó que “este gobierno tiene la decisión de respaldar a sus Fuerzas Armadas, y una forma de hacerlo es equipándolas y prefieron priorizar la opinión de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea que estaban emocionados al recibir los nuevos aviones".