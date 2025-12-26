El pedófilo que estuvo 20 años preso, quedó libre y en 24 horas lo mataron

pedofilo brasil 2 El pedófilo que fue asesinado apenas recuperó su libertad.

El pedófilo que fue asesinado

El crimen original ocurrió el 28 de octubre de 2005 una ciudad en el estado de Mato Grosso, Brasil. Bruno Aparecido dos Santos, un niño de apenas 9 años, desapareció mientras jugaba cerca de su casa.

João Ferreira da Silva, quien trabajaba como albañil atrajo al menor a una casa en construcción, lo abusó sexualmente, lo estranguló y enterró su cuerpo en una fosa superficial en el patio trasero de la propiedad.

El caso no avanzó hasta que el pedófilo fue arrestado por un intento de violación contra otro niño de 12 años en noviembre de ese mismo año. Durante el interrogatorio por este segundo incidente, confesó el crimen anterior.

En 2008 fue condenado a 42 años de cárcel. Sin embargo, el sistema judicial brasileño permite progresiones de pena y el pedófilo avanzó recientemente al régimen semiabierto, lo que facilitó su liberación condicional.

João Ferreira da Silva salió de la cárcel el 9 de diciembre de 2025. Se instaló en una posada local para cumplir el resto de su pena bajo supervisión. Pero su libertad duró poco.

Alrededor de las 7 del 10 de diciembre, dos hombres enmascarados lo abordaron. Las cámaras de seguridad capturaron el momento: uno de los atacantes, con sombrero y máscara, empujó al pedófilo contra la pared y le disparó múltiples veces a quemarropa. Huyeron del lugar y hasta ahora no han sido identificados.