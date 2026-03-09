Un ataque armado ocurrido en los últimos días en La Plata generó un intenso debate sobre los límites de la legítima defensa y el instinto protector de una madre. Una mujer de 28 años, identificada en medios como Magalí Daniela Ojeda, apuñaló a su inquilino de 68 años tras sorprenderlo en una conducta obscena frente a sus dos hijos menores. Fue detenida pero finalmente recuperó la libertad.
Apuñaló a un hombre, la detuvieron pero quedó libre porque el sujeto le mostró sus partes íntimas a sus hijos
La mujer de 28 años estuvo un sólo día detenida, aunque seguirá vinculada a la investigación por el ataque armado contra el jubilado de 68 años
El hombre apuñalado fue un jubilado llamado Genaro Benjamín Díaz, que sufrió graves heridas graves de arma blanca en el pecho, el cuello y el rostro. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet, donde quedó internado en estado grave.
Según el relato de la mujer, ella descubrió al inquilino masturbándose delante de sus hijos de 9 y 7 años, lo que desató una reacción inmediata y violenta. La madre se presentó voluntariamente ante las autoridades, confesó el hecho y explicó las circunstancias que la llevaron a actuar.
La detenida finalmente quedó libre
Al llegar la policía de La Plata al lugar, encontraron al hombre herido en el domicilio. Una ambulancia del SAME lo asistió rápidamente y lo derivó al centro médico. La mujer fue aprehendida en un primer momento y quedó detenida mientras se iniciaba la investigación.
El caso quedó a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, quien tomó declaración a la imputada. En su testimonio ante la fiscal, la mujer argumentó que actuó “por instinto maternal y para evitar un posible abuso” contra sus hijos. Explicó que, al presenciar la escena, sintió que debía protegerlos de inmediato de una situación que consideraba amenazante y aberrante.
Tras evaluar el relato y las circunstancias, la fiscal de La Plata consideró que la conducta de la mujer buscaba evitar un mal mayor, por lo que no solicitó la prisión preventiva. De esta forma, tras pasar casi un día detenida, recuperó la libertad.
La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa, por lo que la mujer sigue procesada y vinculada al expediente. No obstante, se dictaron medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento hacia el hombre herido y su entorno familiar. Los abogados de la acusada han anticipado que solicitarán el sobreseimiento, destacando que no tiene antecedentes penales, colaboró con la Justicia y no se resistió al arresto.