Apuñaló a un hombre, la detuvieron pero quedó libre porque el sujeto le mostró sus partes íntimas a sus hijos

Mar-del-plata-Policia.jpg La mujer fue detenida por personal policial a los minutos del ataque.

La detenida finalmente quedó libre

Al llegar la policía de La Plata al lugar, encontraron al hombre herido en el domicilio. Una ambulancia del SAME lo asistió rápidamente y lo derivó al centro médico. La mujer fue aprehendida en un primer momento y quedó detenida mientras se iniciaba la investigación.

El caso quedó a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, quien tomó declaración a la imputada. En su testimonio ante la fiscal, la mujer argumentó que actuó “por instinto maternal y para evitar un posible abuso” contra sus hijos. Explicó que, al presenciar la escena, sintió que debía protegerlos de inmediato de una situación que consideraba amenazante y aberrante.

Tras evaluar el relato y las circunstancias, la fiscal de La Plata consideró que la conducta de la mujer buscaba evitar un mal mayor, por lo que no solicitó la prisión preventiva. De esta forma, tras pasar casi un día detenida, recuperó la libertad.

La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa, por lo que la mujer sigue procesada y vinculada al expediente. No obstante, se dictaron medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento hacia el hombre herido y su entorno familiar. Los abogados de la acusada han anticipado que solicitarán el sobreseimiento, destacando que no tiene antecedentes penales, colaboró con la Justicia y no se resistió al arresto.