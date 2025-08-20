Netflix: de qué trata la serie Bridgerton

La serie Bridgerton sigue la historia de ocho hermanos de una poderosa familia, quienes intentan encontrar el amor y la felicidad en la alta sociedad londinense.

Birdgerton, que cuenta con tres temporadas, nos sorprendió al saltarse el orden de los libros de la saga, la cual tomó por referencia el cuarto libro escrito por Julia Quinn. Aunque al final de la tercera parte se abren las puertas a tres posibles protagonistas, la temporada cuatro será sobre Benedict, encarnado por Luke Thompson.

Según indica la sinopsis, la cuarta temporada se centra en el bohemio segundo hijo Benedict, quien a pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, él se resiste a sentar cabeza. Sin embargo, conocerá a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.

Esa joven resulta ser Sophie Beckett, interpretada por Yerin Ha, quien es la hija ilegítima de un conde. El comienzo es similar al de un cuento de Cenicienta, y los siguientes acontecimientos llevan a Benedict a suspirar por la misteriosa dama mientras se enreda en una historia de amor prohibido.

Netflix: adelanto de Bridgerton, temporada 4

Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Adelanto 2 | Netflix

Reparto de la temporada 4 de Bridgerton, serie de Netflix

En la cuarta temporada regresan muchos personajes de la tercera entrega, como Colin, interpretado por Luke Newton, y Penelope, de la mano de Nicola Coughlan.

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

como Eloise Bridgerton Luke Thompson como Benedict Bridgerton

como Benedict Bridgerton Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

Simone Ashley como Kate Bridgerton

Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte

Adjoa Andoh como Lady Danbury

Ruth Gemmell como Violet Bridgerton

Hannah Dodd como Francesca Bridgerton

Victor Alli como Lord John Stirling

Masali Baduza como Michaela Stirling

Polly Walker como Portia Featherington

Harriet Cains como Philippa Featherington

Bessie Carter como Prudence Featherington

Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton

Martins Imhangbe como Will Mondrich

Emma Naomi como Alice Mondrich

Will Tilston como Gregory Bridgerton

Hugh Sachs como Brimsley

Kathryn Drysdale como Genevieve Delacroix

Jessica Madsen como Cressida Cowper

Lorraine Ashbourne como Mrs Varley

Daniel Francis como Lord Marcus Anderson

Actores que se suman al reparto:

Yerin Ha como Sophie Beckett

como Sophie Beckett Katie Leung como Lady Araminta Gun

Michelle Mao como Rosamund Li

Isabella Wei como Posy Li

¿Quiénes se van?

Sobre los antiguos personajes que no participaron en la temporada 3, Regé-Jean Page no volverá a dar vida a Simon. Tampoco se cree que lo hará Phoebe Dynevor, quien no parece entusiasmada por retomar el personaje de Daphne.

Dónde ver la serie Bridgerton, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie Bridgerton se puede ver en Netflix .

Bridgerton se puede ver en . Estados Unidos: la serie Bridgerton se puede ver en Netflix .

Bridgerton se puede ver en . España: la serie Bridgerton se puede ver en Netflix.

Netflix: cuándo estrena la temporada 4 de Bridgerton

Los fanáticos de Los Bridgerton podrán ver los capítulos de la cuarta temporada en 2026. Esto es porque aún se están rodando los episodios de la serie de Netflix.

Así como en la tercera entrega, la temporada 4 de Los Bridgerton se dirivirá en dos partes: una se estrenará en mayo y otra en junio del próximo año. Sin embargo, las fechas exactas no han sido confirmadas por Netflix.