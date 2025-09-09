Inicio Series y películas Homo Argentum
No estará en Netflix: Homo Argentum tiene fecha y lugar de estreno en streaming

Homo Argentum, la película de Guillermo Francella que arrasó en taquilla, ya confirmó cuándo y dónde se podrá ver en streaming

Homo Argentum rompió récords en Argentina.

La película Homo Argentum protagonizada por Guillermo Francella se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos más comentados del año en Argentina. Después de arrasar en taquilla y generar debates que llegaron hasta el ámbito político, los fanáticos que no pudieron verla en cines finalmente tienen una respuesta: no estará en Netflix, pero sí tendrá su lugar confirmado en el streaming.

Mariano Cohn y Gastón Duprat, los directores detrás de esta propuesta cinematográfica, lograron crear algo que va más allá del entretenimiento tradicional. Las 16 historias independientes que componen Homo Argentum mantuvieron a las salas repletas semana tras semana, algo que no pasaba con una producción nacional desde hace tiempo. Francella interpreta diferentes personajes en cada segmento, todos unidos por esa particularidad de ser argentinos.

Cuándo llega Homo Argentum a las pantallas hogareñas

pelicula homo argentum

El fenómeno que protagoniza Guillermo Francella aterrizará en el streaming el próximo 19 de diciembre. La fecha se confirmó después de semanas de especulación entre los usuarios de plataformas digitales que esperaban poder disfrutar de esta película desde sus casas. La distribuidora decidió extender su permanencia en cines debido al éxito sostenido que tuvo en la cartelera local.

Disney+ será la plataforma exclusiva donde los suscriptores podrán acceder a Homo Argentum. La compañía, que también maneja la distribución local del film, posee todos los derechos para su difusión digital en territorio argentino. Esta decisión significa que quienes busquen la película en otras plataformas como Netflix o Amazon Prime Video se llevarán una desilusión.

La estrategia comercial detrás de esta demora responde a números concretos. Habitualmente, las películas llegan al streaming entre 40 y 60 días después de su estreno en cines, pero Homo Argentum mantuvo un liderazgo tan sólido en taquilla que justificó prolongar su exclusividad en pantalla grande. Los resultados económicos superaron las expectativas de todos los involucrados en la producción.

El costo de acceso a Disney+ ronda los $9999 mensuales, precio que incluye todo el catálogo de la plataforma. Los interesados pueden contratar el servicio directamente desde el sitio web oficial de la empresa, proceso que demora apenas unos minutos y permite el acceso inmediato al contenido disponible.

Una propuesta innovadora

Cada una de las 16 historias que componen Homo Argentum tiene una duración diferente, desde segmentos de un minuto hasta otros que se extienden por doce. Esta estructura poco convencional fue uno de los elementos que más llamó la atención del público. Francella logra crear personajes completamente diferentes en cada historia.

La búsqueda de retratar el "gen argentino" a través del humor y la autocrítica generó reacciones encontradas. Figuras de la cultura y la política expresaron opiniones divergentes sobre el enfoque elegido por los directores. Las redes sociales se llenaron de debates sobre si la película reflejaba o exageraba aspectos de la idiosincrasia local.

