No estará en Netflix: Homo Argentum tiene fecha y lugar de estreno en streaming

Disney+ será la plataforma exclusiva donde los suscriptores podrán acceder a Homo Argentum. La compañía, que también maneja la distribución local del film, posee todos los derechos para su difusión digital en territorio argentino. Esta decisión significa que quienes busquen la película en otras plataformas como Netflix o Amazon Prime Video se llevarán una desilusión.

La estrategia comercial detrás de esta demora responde a números concretos. Habitualmente, las películas llegan al streaming entre 40 y 60 días después de su estreno en cines, pero Homo Argentum mantuvo un liderazgo tan sólido en taquilla que justificó prolongar su exclusividad en pantalla grande. Los resultados económicos superaron las expectativas de todos los involucrados en la producción.

El costo de acceso a Disney+ ronda los $9999 mensuales, precio que incluye todo el catálogo de la plataforma. Los interesados pueden contratar el servicio directamente desde el sitio web oficial de la empresa, proceso que demora apenas unos minutos y permite el acceso inmediato al contenido disponible.

Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella

Una propuesta innovadora

Cada una de las 16 historias que componen Homo Argentum tiene una duración diferente, desde segmentos de un minuto hasta otros que se extienden por doce. Esta estructura poco convencional fue uno de los elementos que más llamó la atención del público. Francella logra crear personajes completamente diferentes en cada historia.

La búsqueda de retratar el "gen argentino" a través del humor y la autocrítica generó reacciones encontradas. Figuras de la cultura y la política expresaron opiniones divergentes sobre el enfoque elegido por los directores. Las redes sociales se llenaron de debates sobre si la película reflejaba o exageraba aspectos de la idiosincrasia local.