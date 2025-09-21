Javier Milei reprogramó su visita a Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria

La cargada agenda de Milei en Nueva York

El plan original contemplaba que Milei llegara este lunes a primera hora a Nueva York, para reunirse con el economista argentino Alberto Ades y, por la tarde, encontrarse con Georgieva.

Sin embargo, con la nueva programación del vuelo –previsto ahora entre las 18 y las 21 horas del lunes– no está claro si coincidirá con el economista e incluso, si la cita con la directora del FMI también deberá reubicarse en otro momento de la semana.

Milei cara a cara con Donald Trump

La actividad del martes tendrá un fuerte componente político: Milei planea asistir a la intervención de Trump en el Debate General de la Asamblea de la ONU y, unas horas más tarde, concretar un encuentro bilateral con él.

La jornada cerrará con una recepción ofrecida por el propio presidente estadounidense, que se convirtió en uno de los principales apoyos internacionales del líder libertario.

En la agenda está programado un encuentro con Netanyahu

Javier milei y Netanyahu Milei también buscará reunirse con el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu.

El miércoles será el turno de la exposición de Milei en la Asamblea General de Naciones Unidas, a partir del mediodía. Más tarde, participará de la entrega del premio Ciudadano Global 2025, organizado por el Atlantic Council, donde se espera la presencia del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

El jueves, en la última escala de su gira, mantendrá una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y participará en la entrega de un reconocimiento de la organización B’nai B’rith. También están previstos encuentros con Donald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y con Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano. El regreso de Javier Milei a Buenos Aires está previsto para el viernes por la mañana.